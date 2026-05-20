Putyin kegyetlen bosszút állhat Magyarországon, egy hónap múlva minden kiderül: elzárhatja az orosz gáz útját – ettől az országtól kaphatunk energiát

Magyarország néhány héten belül olyan helyzetbe kerülhet, hogy gyakorlatilag Vlagyimir Putyin egyetlen aláírásán múlik az ország gázellátásának fele. Július 1-jén ugyanis lejár az az orosz elnöki rendelet, amely jelenleg lehetővé teszi, hogy az MVM az OTP oroszországi leánybankján keresztül kifizesse az orosz gázt, és ha Moszkva ezt nem hosszabbítja meg, akkor a magyar állam technikailag nem tud majd fizetni a Gazpromnak.

A 2021-ben kötött hosszú távú szerződés alapján Magyarország évente legalább 4,5 milliárd köbméter orosz gázt vásárol, ami a hazai fogyasztás nagyjából felét fedezi. Még 2022-ben Putyin előírta, hogy az „ellenséges országok” kizárólag a Gazprombank speciális rendszerén keresztül fizethetnek az orosz gázért. Több európai ország ezt nem fogadta el, így például Németország és Finnország inkább leépítette orosz gázkapcsolatait. Magyarország viszont vállalta az új feltételeket, és fenntartotta az orosz importot.

A rendszer azonban tavaly újabb fordulatot vett, amikor az Egyesült Államok szankciós listára tette a Gazprombankot. Ez azt jelentette, hogy aki közvetlenül fizetett volna neki, másodlagos amerikai szankciókat kockáztatott volna. Putyin emiatt ideiglenesen lazított a szabályokon, és engedélyezte, hogy bizonyos országok más bankokon keresztül rendezzék a számláikat.

Ez a kivétel azonban mindig csak negyedéves hosszabbítást kapott. Legutóbb március végén hosszabbították meg július 1-jéig, vagyis

néhány héten belül ismét dönteni kell Moszkvában.

Ha nem érkezik újabb rendelet, akkor az MVM nem tud fizetni, és az orosz gázszállítások gyakorlatilag leállhatnak.

A Válasz Online szerint az orosz döntésnél az sem kizárt, hogy Moszkva politikai gesztusokat várhat Budapesttől a hosszabbításért cserébe. Magyarország ráadásul ma már a Gazprom egyik legfontosabb európai ügyfele lett, így az ügynek Moszkvában is komoly stratégiai jelentősége van.

Románia segíthet ki minket, ha nem lesz orosz gáz?

A legfontosabb alternatíva most Romániában körvonalazódik . A Fekete-tengeri Neptun Deep mezőn 2026-ban indulhat a termelés, és a kitermelni tervezett mennyiség önmagában képes lenne kiváltani a jelenlegi orosz import jelentős részét. A projektet az osztrák OMV és a román állami Romgaz viszi, és eleve exportpiacra tervezik a termelést.

A háttérben már zajlanak az egyeztetések arról, hogy az MVM hosszú távon vásárolna a román gázból.

A helyzetet azonban bonyolítja, hogy Romániában időközben kormányválság alakult ki, így Bukarest egyelőre nem tudott dönteni arról, él-e elővásárlási jogával a kitermelt gázra.