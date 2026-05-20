Valami egészen különös dolog történik a debreceni BMW-gyárnál: a Waberer's tehervonataival hordják el az új autókat – ez az egyetlen megoldás

Nem mindennapi szerelvény haladt át Debrecenen: színültig megpakolt vasúti kocsik szállították a frissen gyártott BMW iX3-asokat Európa felé. A debreceni gyár körül közben tovább pörög a növekedés, már 50 ezer megrendelés érkezett az elektromos modellre – írta a dehir.hu.

Egy teljes vonatnyi vadonatúj BMW iX3-as száguldott el Debrecen mellett / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nem mindennapi jelenetet örökített meg a Médiacentrum Debrecen fotósa: hosszú, szinte teljesen megtöltött autószállító vasúti szerelvények vitték a Debrecenben gyártott BMW iX3-asokat a vásárlók felé. A különleges vonat nemcsak látványos volt, hanem elképesztő értéket is képviselt, hiszen a rajta szállított elektromos autók összértéke több milliárd forintra rúghatott.

Pörög a gyártás a BMW-nél

Az autóipari óriás debreceni gyára az elmúlt hónapokban látványosan felpörgött. Glenn Schmidt, a BMW Group globális fenntarthatóságért felelős alelnöke egy budapesti sajtóbeszélgetésen arról beszélt, hogy eddig már mintegy 50 ezer megrendelés érkezett az itt készülő iX3-as modellre. A kereslet olyan erősnek bizonyult, hogy a vállalat a tervezettnél korábban indította el a második műszakot a debreceni üzemben.

A Debrecenben készülő BMW iX3 március eleje óta már az európai márkakereskedésekben is megjelent, az amerikai piacon pedig 2026 nyarán indulhat az értékesítés. A modell közben komoly szakmai elismeréseket is begyűjtött: megkapta az Év Magyar Autója 2026 díjat, emellett elnyerte a Világ Év Autója és a Világ Év Elektromos Autója címet is.

A készautók szállítása szintén komoly háttérrendszert igényel. Az első autószállító szerelvény még márciusban indult el a debreceni üzemből, a logisztikai feladatokat pedig a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail végzi.

A projekthez összesen 110 új fejlesztésű, kifejezetten autószállításra optimalizált vasúti kocsit állítottak szolgálatba.

Ezek modern rögzítési és biztonsági technológiákat kaptak, hogy a nagy értékű járművek sérülésmentesen érkezzenek meg a célállomásokra. A szerelvényeket korszerű Siemens Vectron villamos mozdonyok húzzák, amelyek a gyártó szerint alacsony károsanyag-kibocsátás mellett biztosítják a gyors és hatékony európai szállítást.