Deviza
EUR/HUF359,84 -0,5% USD/HUF309,6 -0,65% GBP/HUF415,97 -0,37% CHF/HUF393,24 -0,47% PLN/HUF84,73 -0,43% RON/HUF68,7 -0,77% CZK/HUF14,81 -0,42% EUR/HUF359,84 -0,5% USD/HUF309,6 -0,65% GBP/HUF415,97 -0,37% CHF/HUF393,24 -0,47% PLN/HUF84,73 -0,43% RON/HUF68,7 -0,77% CZK/HUF14,81 -0,42%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 460,2 -0,24% MTELEKOM2 628 +3,22% MOL3 988 -1,14% OTP41 100 +0,05% RICHTER12 220 -1,85% OPUS314,5 +0,32% ANY7 820 -2,49% AUTOWALLIS150,5 -0,99% WABERERS4 590 -1,5% BUMIX9 230,42 -0,46% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 837,95 +0,95% BUX131 460,2 -0,24% MTELEKOM2 628 +3,22% MOL3 988 -1,14% OTP41 100 +0,05% RICHTER12 220 -1,85% OPUS314,5 +0,32% ANY7 820 -2,49% AUTOWALLIS150,5 -0,99% WABERERS4 590 -1,5% BUMIX9 230,42 -0,46% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 837,95 +0,95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
elektromos autóipar
vasút
Debrecen
BMW

Valami egészen különös dolog történik a debreceni BMW-gyárnál: a Waberer's tehervonataival hordják el az új autókat – ez az egyetlen megoldás

Egy teljes vonatnyi vadonatúj BMW iX3-ast kaptak lencsevégre Debrecennél. A magyarországi üzem már most a BMW egyik kulcsfontosságú elektromosautó-központjává vált.
VG
2026.05.20, 21:32
Frissítve: 2026.05.20, 21:54

Nem mindennapi szerelvény haladt át Debrecenen: színültig megpakolt vasúti kocsik szállították a frissen gyártott BMW iX3-asokat Európa felé. A debreceni gyár körül közben tovább pörög a növekedés, már 50 ezer megrendelés érkezett az elektromos modellre – írta a dehir.hu.

Many new BMW and Audi cars on freight wagons - car train in Güt
Egy teljes vonatnyi vadonatúj BMW iX3-as száguldott el Debrecen mellett / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nem mindennapi jelenetet örökített meg a Médiacentrum Debrecen fotósa: hosszú, szinte teljesen megtöltött autószállító vasúti szerelvények vitték a Debrecenben gyártott BMW iX3-asokat a vásárlók felé. A különleges vonat nemcsak látványos volt, hanem elképesztő értéket is képviselt, hiszen a rajta szállított elektromos autók összértéke több milliárd forintra rúghatott.

Pörög a gyártás a BMW-nél

Az autóipari óriás debreceni gyára az elmúlt hónapokban látványosan felpörgött. Glenn Schmidt, a BMW Group globális fenntarthatóságért felelős alelnöke egy budapesti sajtóbeszélgetésen arról beszélt, hogy eddig már mintegy 50 ezer megrendelés érkezett az itt készülő iX3-as modellre. A kereslet olyan erősnek bizonyult, hogy a vállalat a tervezettnél korábban indította el a második műszakot a debreceni üzemben.

A Debrecenben készülő BMW iX3 március eleje óta már az európai márkakereskedésekben is megjelent, az amerikai piacon pedig 2026 nyarán indulhat az értékesítés. A modell közben komoly szakmai elismeréseket is begyűjtött: megkapta az Év Magyar Autója 2026 díjat, emellett elnyerte a Világ Év Autója és a Világ Év Elektromos Autója címet is.

A készautók szállítása szintén komoly háttérrendszert igényel. Az első autószállító szerelvény még márciusban indult el a debreceni üzemből, a logisztikai feladatokat pedig a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail végzi.

A projekthez összesen 110 új fejlesztésű, kifejezetten autószállításra optimalizált vasúti kocsit állítottak szolgálatba. 

Ezek modern rögzítési és biztonsági technológiákat kaptak, hogy a nagy értékű járművek sérülésmentesen érkezzenek meg a célállomásokra. A szerelvényeket korszerű Siemens Vectron villamos mozdonyok húzzák, amelyek a gyártó szerint alacsony károsanyag-kibocsátás mellett biztosítják a gyors és hatékony európai szállítást.

A vasúti logisztika kiemelt szerepet kap a BMW stratégiájában is. A projekt teljes mértékben illeszkedik az Európai Unió Green Deal célkitűzéseihez, amelyek a közúti áruszállítás egy részének vasútra terelését ösztönzik. Egy ilyen volumenű autógyár esetében ez nemcsak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is kulcskérdés.

Közben a debreceni üzem tovább bővül. A HR Portal és az Opten közös jelentése szerint már 4437 dolgozója van a gyárnak, de a toborzás továbbra sem állt le. A BMW karrieroldalán jelenleg mintegy 40 nyitott pozíció szerepel.

Hihetetlen népszerű a BMW debreceni modellje: ötvenezer megrendelés érkezett fél év alatt az iX3-ra

A vártnál jóval erősebb a kereslet a Debrecenben gyártott új elektromos BMW-modellre, eddig mintegy 50 ezer darabra érkezett megrendelés. A gyártó már a termelés felfuttatásán dolgozik, miközben a beruházás regionális hatásai is egyre láthatóbbak. A BMW célja, hogy legkésőbb 2050-re teljes értékláncában elérje a nettó zéró kibocsátást, összhangban a párizsi megállapodással.

 

Országszerte

Országszerte
1250 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu