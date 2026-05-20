Most már biztos: nem készül el határidőre Magyarország egyik legnagyobb gyára és ez fájni fog a gazdaságnak – ennyivel csúszhat a sorozatgyártás
A világ legnagyobb akkumulátorgyártója hivatalosan is elindította a termelést debreceni üzemében, csakhogy a CATL most még nem azt gyártja Magyarországon, amire az egész projekt épül. A kínai vállalat egyelőre akkumulátormodulok összeszerelését kezdte meg az új csarnokban, miközben a valódi stratégiai jelentőségű cellagyár továbbra is hatósági engedélyekre vár. Ez azért különösen kellemetlen a debreceni beruházás szempontjából, mert a cég még tavaly decemberben is arról beszélt: 2026 tavaszán már sorozatgyártás indulhat Magyarországon.
A mostani bejelentés szerint a CATL az új debreceni telephelyén évi 5 gigawattórás kapacitással kezdte meg az akkumulátormodulok gyártását. Ez papíron jelentős mennyiség: nagyjából 50 ezer darab nagy akkumulátoros, 100 kWh-s elektromos autó vagy 125 ezer kisebb villanyautó energiaigényét lehetne vele lefedni. A gyakorlatban azonban ezekhez a modulokhoz a cellák még nem Debrecenből érkeznek, hanem más CATL-üzemekből – írja az E-Cars.
A most elindult tevékenység tehát lényegében összeszerelés, miközben az iparág legnagyobb hozzáadott értékét jelentő cellagyártás továbbra sem indult el Magyarországon.
A debreceni beruházás eredetileg jóval nagyobb léptékű projektként került a nemzetközi autóipari térképre. A CATL 2022-ben jelentette be a 7,34 milliárd eurós (mintegy 2900 milliárd forintos) fejlesztést, amely több ütemben épül ki. Az első nagy ügyfél a Mercedes-Benz volt, később pedig egyre több jel utalt arra, hogy a közvetlen közelben felépült BMW-gyár is a kínai akkumulátorokra építi majd az új elektromos iX3 modell gyártását. Debrecen így az elmúlt években az egyik legfontosabb európai elektromosautó-ipari központtá vált.
A projekt valódi tétje azonban nem a modulgyártás, hanem a cellaüzem. A CATL most azt közölte: a 40 GWh kapacitású első cellagyár építése gyakorlatilag elkészült, a gyártóberendezéseket is telepítették, jelenleg már csak a szükséges hatósági engedélyekre várnak. Amint ezek megérkeznek, indulhat a próbagyártás.
Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a vállalat érdemben kicsúszott a saját ütemtervéből.
A CATL még tavaly év végén is azt kommunikálta, hogy 2026 márciusában vagy áprilisában már sorozatgyártás indulhat Debrecenben.
Ehhez képest most még a próbaüzem sem kezdődött el, miközben az iparági tapasztalatok szerint a próbagyártás és a stabil sorozatgyártás között akár hónapok is eltelhetnek.
Ha az eredeti menetrendet vesszük alapul, akkor a csúszás nagyságrendileg fél év körüli lehet. Egy 40 GWh-s kapacitású üzemben ez elméletileg akár 20 GWh kiesést is jelenthet az első üzleti évben. Ez akkora mennyiség, amely körülbelül 200 ezer darab nagy akkumulátoros elektromos autó energiaigényét fedezné.
A késés különösen érzékenyen érintheti a német autógyártókat. A BMW debreceni üzeme éppen most készül az új elektromos iX3 gyártásának felfuttatására, amelyhez stabil akkumulátorellátásra van szükség. Ha a helyi cellagyártás nem indul el időben, akkor alternatív beszállítói láncokat kell mozgósítani, ami logisztikailag és költségoldalon sem egyszerű feladat.
A CATL ugyanakkor nem teljesen nulláról indul Debrecenben. A vállalat már 2024 ősze óta gyártott akkumulátormodulokat a városban egy bérelt csarnokban, két gyártósoron. A cég szerint eddig 240 ezer modult állítottak elő, ami nagyjából 60 ezer elektromos autóhoz elegendő. A mostani bejelentés ezért részben inkább egy kapacitásbővítés és költözés a saját végleges telephelyre.