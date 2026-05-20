Most már biztos: nem készül el határidőre Magyarország egyik legnagyobb gyára és ez fájni fog a gazdaságnak – ennyivel csúszhat a sorozatgyártás

Hiába indította el hivatalosan a termelést a CATL Debrecenben, a projekt legfontosabb része továbbra sem működik. A kínai akkumulátorgyártó egyelőre csak modulösszeszerelést végez, sorozatgyártást nem, a valódi stratégiai jelentőségű cellagyár még mindig engedélyekre vár. Ez már most azt jelenti, hogy Magyarország egyik legnagyobb ipari beruházása több hónapos csúszásba került.
2026.05.20, 21:52
Frissítve: 2026.05.20, 21:52

A világ legnagyobb akkumulátorgyártója hivatalosan is elindította a termelést debreceni üzemében, csakhogy a CATL most még nem azt gyártja Magyarországon, amire az egész projekt épül. A kínai vállalat egyelőre akkumulátormodulok összeszerelését kezdte meg az új csarnokban, miközben a valódi stratégiai jelentőségű cellagyár továbbra is hatósági engedélyekre vár. Ez azért különösen kellemetlen a debreceni beruházás szempontjából, mert a cég még tavaly decemberben is arról beszélt: 2026 tavaszán már sorozatgyártás indulhat Magyarországon.

Fotó: Joó István / Facebook

A mostani bejelentés szerint a CATL az új debreceni telephelyén évi 5 gigawattórás kapacitással kezdte meg az akkumulátormodulok gyártását. Ez papíron jelentős mennyiség: nagyjából 50 ezer darab nagy akkumulátoros, 100 kWh-s elektromos autó vagy 125 ezer kisebb villanyautó energiaigényét lehetne vele lefedni. A gyakorlatban azonban ezekhez a modulokhoz a cellák még nem Debrecenből érkeznek, hanem más CATL-üzemekből – írja az E-Cars. 

A most elindult tevékenység tehát lényegében összeszerelés, miközben az iparág legnagyobb hozzáadott értékét jelentő cellagyártás továbbra sem indult el Magyarországon.

A debreceni beruházás eredetileg jóval nagyobb léptékű projektként került a nemzetközi autóipari térképre. A CATL 2022-ben jelentette be a 7,34 milliárd eurós (mintegy 2900 milliárd forintos) fejlesztést, amely több ütemben épül ki. Az első nagy ügyfél a Mercedes-Benz volt, később pedig egyre több jel utalt arra, hogy a közvetlen közelben felépült BMW-gyár is a kínai akkumulátorokra építi majd az új elektromos iX3 modell gyártását. Debrecen így az elmúlt években az egyik legfontosabb európai elektromosautó-ipari központtá vált.

A projekt valódi tétje azonban nem a modulgyártás, hanem a cellaüzem. A CATL most azt közölte: a 40 GWh kapacitású első cellagyár építése gyakorlatilag elkészült, a gyártóberendezéseket is telepítették, jelenleg már csak a szükséges hatósági engedélyekre várnak. Amint ezek megérkeznek, indulhat a próbagyártás.

Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a vállalat érdemben kicsúszott a saját ütemtervéből. 

A CATL még tavaly év végén is azt kommunikálta, hogy 2026 márciusában vagy áprilisában már sorozatgyártás indulhat Debrecenben. 

Ehhez képest most még a próbaüzem sem kezdődött el, miközben az iparági tapasztalatok szerint a próbagyártás és a stabil sorozatgyártás között akár hónapok is eltelhetnek.

Ha az eredeti menetrendet vesszük alapul, akkor a csúszás nagyságrendileg fél év körüli lehet. Egy 40 GWh-s kapacitású üzemben ez elméletileg akár 20 GWh kiesést is jelenthet az első üzleti évben. Ez akkora mennyiség, amely körülbelül 200 ezer darab nagy akkumulátoros elektromos autó energiaigényét fedezné.

A késés különösen érzékenyen érintheti a német autógyártókat. A BMW debreceni üzeme éppen most készül az új elektromos iX3 gyártásának felfuttatására, amelyhez stabil akkumulátorellátásra van szükség. Ha a helyi cellagyártás nem indul el időben, akkor alternatív beszállítói láncokat kell mozgósítani, ami logisztikailag és költségoldalon sem egyszerű feladat.

A CATL ugyanakkor nem teljesen nulláról indul Debrecenben. A vállalat már 2024 ősze óta gyártott akkumulátormodulokat a városban egy bérelt csarnokban, két gyártósoron. A cég szerint eddig 240 ezer modult állítottak elő, ami nagyjából 60 ezer elektromos autóhoz elegendő. A mostani bejelentés ezért részben inkább egy kapacitásbővítés és költözés a saját végleges telephelyre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
