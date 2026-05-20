Deviza
EUR/HUF359,84 -0,5% USD/HUF309,6 -0,65% GBP/HUF415,97 -0,37% CHF/HUF393,24 -0,47% PLN/HUF84,73 -0,43% RON/HUF68,7 -0,77% CZK/HUF14,81 -0,42% EUR/HUF359,84 -0,5% USD/HUF309,6 -0,65% GBP/HUF415,97 -0,37% CHF/HUF393,24 -0,47% PLN/HUF84,73 -0,43% RON/HUF68,7 -0,77% CZK/HUF14,81 -0,42%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 460,2 -0,24% MTELEKOM2 628 +3,22% MOL3 988 -1,14% OTP41 100 +0,05% RICHTER12 220 -1,85% OPUS314,5 +0,32% ANY7 820 -2,49% AUTOWALLIS150,5 -0,99% WABERERS4 590 -1,5% BUMIX9 230,42 -0,46% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 837,95 +0,95% BUX131 460,2 -0,24% MTELEKOM2 628 +3,22% MOL3 988 -1,14% OTP41 100 +0,05% RICHTER12 220 -1,85% OPUS314,5 +0,32% ANY7 820 -2,49% AUTOWALLIS150,5 -0,99% WABERERS4 590 -1,5% BUMIX9 230,42 -0,46% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 837,95 +0,95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
elektromos autóipar
Volkswagen
Üzbegisztán

Erre senki se számított: ebbe az országba költözik a legnagyobb német autógyártó, az elnöke büszkén jelentette be – követik a BYD-t

Az üzbég vezetés szerint a német autógyártó komoly beruházásra készülhet az országban. A Volkswagen új piacot talált magának Közép-Ázsiában.
VG
2026.05.20, 20:46
Frissítve: 2026.05.20, 21:10

Újabb meglepő helyszínen terjeszkedhet a Volkswagen: az üzbég elnöki hivatal bejelentése szerint a német autógyártó gyártási projektet indíthat Üzbegisztánban. A tervről Shavkat Mirzijojev üzbég elnök előtt tartottak prezentációt, amely az ország autóiparának fejlesztéséről, a termelési kapacitások bővítéséről és a nemzetközi versenyképesség erősítéséről szólt.

Volkswagen's Transparent Factory in Dresden
Üzbegisztán egyre nagyobb szereplővé válik az autóiparban, és most a Volkswagen neve is felkerült a listára / Fotó: ARNO BURGI

A projekt első szakaszában nagy volumenű összeszerelés indulna Taskentben. Ez lényegében azt jelenti, hogy importált alkatrészekből szerelnének össze Volkswagen-modelleket helyben. A következő lépcső azonban ennél jóval ambiciózusabb: 

az Angren Szabadgazdasági Övezetben már teljes gyártási ciklust építenének ki, vagyis egyre több alkatrész helyben készülne, miközben exportpiacokra is termelnének.

Az üzbég vezetés szerint az ország autóipara az elmúlt években teljesen új korszakba lépett. Míg tíz évvel ezelőtt gyakorlatilag egyetlen gyártó dominálta a piacot, és hosszú várólisták alakultak ki az autóvásárlásoknál, ma már öt autógyár működik az országban. Ezek olyan nemzetközi márkákkal dolgoznak együtt, mint a Chevrolet, a BYD, a KIA vagy a Hyundai.

A Volkswagen érkezése azért is fontos lehet, mert tovább növelheti Üzbegisztán szerepét a közép-ázsiai autóipari térképen. A régió eddig főként nyersanyagairól és energiahordozóiról volt ismert, most azonban egyre inkább gyártási központtá próbál válni. Az üzbég kormány kifejezetten ösztönzi a külföldi ipari beruházásokat, különösen azokat, amelyek technológiát és exportlehetőségeket hoznak az országba.

A Volkswagen teljes gyártási láncot építene ki

Az Interfax által látott tervek szerint nemcsak autókat gyártanának, hanem az alkatrészpiacot is jelentősen fejlesztenék. A bemutatón külön kitértek arra, hogy növelni kell a helyben gyártott alkatrészek arányát, modernizálni kell a tanúsítási rendszert, valamint új tesztlaborokat is létrehoznának. Az üzbég vezetés 2026 végéig nemzetközi tanácsadó cégek bevonásával külön stratégiát akar kidolgozni az autóalkatrész-ipar fejlesztésére.

Az üzbég autóipart összefogó Uzavtosanoat vállalat több mint húsz céget fog össze. A legnagyobb szereplők között van az UzAuto Motors, a buszokat és teherautókat gyártó SamAvto, valamint a MAN Auto Uzbekistan is, amely nehézgépjárműveket állít elő.

Kihívót kap a szegedi BYD - Európába hozza gyártását az egyik legnagyobb kínai riválisa

A franciaországi Rennes melletti kihasználatlan Stellantis-gyárba költözik a Citroen mellé társbérletbe a kínai Dongfeng, amely a Voyah elektromos modelljeit szereli majd itt össze vámmentesen, az uniós piacra. A felek friss megállapodásával újabb konkurenst kap a Szegeden építkező kínai BYD.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
898 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu