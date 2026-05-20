Erre senki se számított: ebbe az országba költözik a legnagyobb német autógyártó, az elnöke büszkén jelentette be – követik a BYD-t

Újabb meglepő helyszínen terjeszkedhet a Volkswagen: az üzbég elnöki hivatal bejelentése szerint a német autógyártó gyártási projektet indíthat Üzbegisztánban. A tervről Shavkat Mirzijojev üzbég elnök előtt tartottak prezentációt, amely az ország autóiparának fejlesztéséről, a termelési kapacitások bővítéséről és a nemzetközi versenyképesség erősítéséről szólt.

Üzbegisztán egyre nagyobb szereplővé válik az autóiparban, és most a Volkswagen neve is felkerült a listára / Fotó: ARNO BURGI

A projekt első szakaszában nagy volumenű összeszerelés indulna Taskentben. Ez lényegében azt jelenti, hogy importált alkatrészekből szerelnének össze Volkswagen-modelleket helyben. A következő lépcső azonban ennél jóval ambiciózusabb:

az Angren Szabadgazdasági Övezetben már teljes gyártási ciklust építenének ki, vagyis egyre több alkatrész helyben készülne, miközben exportpiacokra is termelnének.

Az üzbég vezetés szerint az ország autóipara az elmúlt években teljesen új korszakba lépett. Míg tíz évvel ezelőtt gyakorlatilag egyetlen gyártó dominálta a piacot, és hosszú várólisták alakultak ki az autóvásárlásoknál, ma már öt autógyár működik az országban. Ezek olyan nemzetközi márkákkal dolgoznak együtt, mint a Chevrolet, a BYD, a KIA vagy a Hyundai.

A Volkswagen érkezése azért is fontos lehet, mert tovább növelheti Üzbegisztán szerepét a közép-ázsiai autóipari térképen. A régió eddig főként nyersanyagairól és energiahordozóiról volt ismert, most azonban egyre inkább gyártási központtá próbál válni. Az üzbég kormány kifejezetten ösztönzi a külföldi ipari beruházásokat, különösen azokat, amelyek technológiát és exportlehetőségeket hoznak az országba.

A Volkswagen teljes gyártási láncot építene ki

Az Interfax által látott tervek szerint nemcsak autókat gyártanának, hanem az alkatrészpiacot is jelentősen fejlesztenék. A bemutatón külön kitértek arra, hogy növelni kell a helyben gyártott alkatrészek arányát, modernizálni kell a tanúsítási rendszert, valamint új tesztlaborokat is létrehoznának. Az üzbég vezetés 2026 végéig nemzetközi tanácsadó cégek bevonásával külön stratégiát akar kidolgozni az autóalkatrész-ipar fejlesztésére.