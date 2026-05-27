Óriási bajban az EU-tag várományos, durván megharagudtak rájuk az oroszok: elvennék tőlük az olcsó olajat és a gázt – még azt is megbánják, hogy erre gondoltak
Oroszország továbbra sem nézi jó szemmel, ha egy egykori szovjet tagállam az Európai Unióhoz közeledik. A Brüsszel felé történő nyitás miatt Örményországnak szembe kell néznie azzal a veszéllyel, hogy teljesen leállhatnak az Oroszországból érkező gáz-, kőolajtermék- és gyémántszállítások.
A Kommerszant orosz lap értesülései szerint Moszkva a jelenlegi helyzetben lehetetlennek tartja a 2013-ban biztosított vámmentesség fenntartását ezen termékek esetében, és azzal fenyegeti Jerevánt, hogy befagyasztja vagy felmondja a kétoldalú megállapodásokat. Elemzők szerint ennek következtében Örményország nem csupán az orosz gázra és olajtermékekre adott kedvezményeket veszítheti el, hanem általában is nehéz helyzetbe kerülhet az orosz szállítások pótlásának nehézségei miatt.
Évtizedes megállapodás érhet véget
„Örményország és az Európai Unió közötti együttműködés elmélyítésére irányuló folyamatos gyakorlati lépések, valamint az örmény kormány deklarált EU-csatlakozási törekvései veszélyeztetik az orosz–örmény kereskedelmi, gazdasági és befektetési együttműködés jelenlegi szintjének megőrzését és fejlesztését, amelynek egyik alapját a kétoldalú nemzetközi szerződések képezik” – áll Szergej Civilev orosz energiaügyi miniszter közleményében.
A tárcavezető szerint Örményország EU-csatlakozási törekvései „nem felelnek meg annak az évtizedeken át kölcsönös tiszteleten és kölcsönös előnyökön alapuló partnerségi viszonynak, amely országaink kormányai és gazdasági szereplői között kialakult”.
A 2013-as megállapodás alapján Oroszország határozatlan időre eltörölte az Örményországba irányuló olajtermék-, gáz- és gyémántexport vámjait. Ez újabb lépést jelentett az ország Eurázsiai Gazdasági Unióhoz való csatlakozása felé, amelynek jelenleg Oroszország, Fehéroroszország, Kirgizisztán és Kazahsztán is tagja.
A megállapodás értelmében Moszkva az örmény belső fogyasztás szükségleteinek megfelelő mennyiségben szállít kőolajtermékeket és gázt, miközben tiltott a harmadik országokba történő reexport. A dokumentum azt is rögzíti, hogy a megállapodás bármely fél kezdeményezésére történő megszűnése esetén Örményország továbbra is köteles kártérítést fizetni Oroszországnak, illetve a ki nem fizetett összegeket államadósságként elismerni mindaddig, amíg azokat teljes mértékben nem rendezi.
Egyértelmű az orosz függőség
Örményország szinte teljes egészében orosz gázból fedezi gázszükségletét. A Gazprom 2025-ben mintegy 2,7 milliárd köbméter gázt szállított az országba. További mintegy 476 millió köbméter érkezik Iránból a „gázért villamos energiát” program keretében: Örményország villamos energiát exportál Iránba (főként a Hrazdani Hőerőműből), Irán pedig földgázt szállít Örményországba 3 kilowattóra villamos energia / 1 köbméter gáz arányban.
A Gazprom Armenia vállalattal hosszú távú szerződés van érvényben évi legfeljebb 2,5 milliárd köbméter gáz szállítására. A 2013-as szerződéshez 2019 végén aláírt kiegészítő megállapodás 165 dollárban rögzítette az orosz gáz árát ezer köbméterenként, amelyet a felek 2022-ben további tíz évre ezen a szinten fixáltak. Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég úgy nyilatkozott, hogy a piaci ár jelenleg 177 dollár ezer köbméterenként. A Gazprom korábban arról számolt be, hogy 2026 és 2030 között nagyjából 400 millió dollárt tervez az örmény gázhálózat és föld alatti gáztárolók fejlesztésére fordítani.
Jereván évente mintegy 1 millió tonna olajterméket importál vámmentesen Oroszországból. Az örmény vámhatóság előzetes adatai szerint 2025-ben az import 890 ezer tonnát tett ki. David Martiroszjan, a CCI elemzője szerint 2014 és 2024 között Oroszország részesedése az örmény olajtermék-importból soha nem csökkent 62 százalék alá.
Az utóbbi években azonban Örményország ezena téren jelentősen diverzifikálni tudta az importját. 2025-ben az ország mintegy 120,7 ezer tonna AI-92 benzint importált, ebből 50,6 ezer tonna érkezett Oroszországból, míg a fennmaradó mennyiséget Románia (22 ezer tonna) és Egyiptom (40 ezer tonna) szállította. Az AI-95 benzin importja 74,7 ezer tonna volt, amelyből Oroszország mindössze 6 ezer tonnát adott, a legnagyobb beszállítók Románia (35 ezer tonna), Egyiptom és Bulgária voltak.
Örményországnak emellett lehetősége nyílik arra is, hogy az Európai Unióból, Törökországból és Azerbajdzsánból vásároljon üzemanyagot. Baku 2025 decemberétől kezdett benzint és dízelüzemanyagot szállítani Örményországnak. A békemegállapodás elérését követően Azerbajdzsán egyoldalúan feloldotta az Örményországgal szembeni, még az 1990-es évek elején bevezetett tranzitkorlátozásokat. Május elején Ilham Aliyev azeri elnök közölte, hogy a teljes szállítási volumen elérte a 12 ezer tonnát.