Mol-NIS-üzlet: felszólították a szerbeket, hogy ne rejtegessenek semmit a magyarok elől – „Játszanak nyílt lapokkal, ők már ismernek minket!”

Szerbia korábbi fehéroroszországi nagykövete, Srecko Gyukics szerint a szerb kormányt kijátszották és túljártak az eszén, ezért outsider szerepbe került, miközben Oroszország a NIS körül zajló tárgyalásokon rendkívül keménynek, kompromisszumképtelennek és önzőnek mutatkozott, és következetesen a saját érdekeit védi.

Mol célja, hogy regionális vállalattá váljon, ehhez kulcsfontosságú a NIS / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

„Ez a huzavona az oroszokkal nagyon sokba kerül nekünk. Senki sem akarja megmondani az árát, de az biztos, hogy ez az összeg nem kevesebb több tízmillió eurónál” – nyilatkozta Gyukics a szerb N1info hírportálnak. Hozzátette, hogy a kormány most azt bizonygatja, hogy meg tudja oldani a helyzetet, a politikus szerint azonban nagyon nem mindegy, hogy milyen áron.

„Az üzemanyag, amelyet a benzinkutakon árulnak, valamint a kőolajszármazékok, amelyekből jelenleg elegendő mennyiség áll rendelkezésre, mind a költségvetést és az állampolgárokat terheli. Ha nem fizetünk a hídnál, fizetünk majd a révésznél. A kormány nem játszik nyílt lapokkal a saját polgárai felé, a partnerei – a magyarok és az oroszok – előtt viszont nincs mit titkolnia, ők ismerik a lapjainkat. Így folytatódik ez a vég nélküli játszma bizonytalan kimenetellel” – fogalmazott Gyukics, aki úgy véli, hogy Szerbia energiabiztonsága kérdésessé vált.

A magyar szerepvállalásról szólva kijelentette, hogy a Mol célja egy nagy regionális vállalattá válni.

„Nincs szüksége arra, hogy a szerbiai (pancsovai) finomító teljes kapacitással működjön, tekintettel arra, hogy Magyarországon is vannak kihasználatlan kapacitásai. A Mol Magyarországon elegendő kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy a mi piacunkat is ellássa. Ez azonban nem áll érdekünkben, mert ha a finomítónk nem működik, akkor nagyon nagy problémába kerülünk” – jelentette ki Srecko Gyukics.

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató közleményben nyilatkozott arról, hogy a Mol újabb üzenetet kapott, amelyben a szerb kőolajipari vállalat vállalat tudatta, hogy hivatalos engedélyt kapott az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy június 6-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról.