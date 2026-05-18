Megjött a békejavaslat, maradt a puskaporos hordó: most dőlhet el, hogy lezárul-e a közel-keleti válság – mindenki Washingtonra figyel

Pakisztán egy új iráni békejavaslatot adott át az Egyesült Államoknak, ám a Közel-Keleten továbbra is óriási a háborús feszültség. Az energiaválság továbbra sem enyhül, a régiót katonai mozgósítások és dróntámadások tartják terrorban, miközben Donald Trumpnak egyre fogy a türelme a törékeny tűzszünet alatt.

Teherán új feltételekkel próbálná lezárni a közel-keleti háborút és az energiaválságot, de Washington és Irán továbbra sem tud megegyezni a legfontosabb kérdésekben / Fotó: AFP

Pakisztán újabb diplomáciai lépést tett az iráni–amerikai konfliktus lezárása érdekében: Iszlámábád ismét átadta Washingtonnak Irán módosított békejavaslatát. A részleteket hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, de a Reutersnek nyilatkozó pakisztáni források szerint a felek között továbbra is óriásiak az ellentétek, és „nincs sok idő” a megállapodásra.

Rezeg a léc a Közel-Keleten

A hat hete tartó törékeny tűzszünet azután jött létre, hogy amerikai és izraeli légi csapások érték Iránt. A harcok ugyan visszafogottabbá váltak, de a helyzet továbbra is rendkívül feszült.

Donald Trump amerikai elnök hétvégén már úgy fogalmazott a közösségi médiában, hogy a tűzszünet „lélegeztetőgépen van”, és Iránnak gyorsan lépnie kell, ha nem akarja, hogy a harcok újrainduljanak.

Közben a Bloomberg értesülései alapján Washington maga is egy fontos, de részleges engedményt ajánlhatott fel Teheránnak: az Egyesült Államok ideiglenesen enyhítené az iráni olajexportot sújtó szankciókat, amíg megszületik egy végleges békemegállapodás. Ez kulcsfontosságú követelése Iránnak, amely az olajeladások újraindítását és a Hormuzi-szoros megnyitását is a megállapodás feltételéül szabná.

A hírre azonnal reagáltak a piacok: az olajárak csökkentek, miután korábban újabb emelkedés indult a közel-keleti támadások miatt.

A Brent ára azonban így is 109 dollár körül mozgott hordónként, miközben a befektetők továbbra is attól tartanak, hogy az energiaválság újabb inflációs hullámot indíthat el világszerte.

Washington továbbra is azt követeli Teherántól, hogy számolja fel nukleáris programját és szüntesse meg a Hormuzi-szoros blokádját. Ez a tengeri útvonal kulcsszerepet játszik a világ energiaellátásában, hiszen a globális olaj- és LNG-szállítás jelentős része itt halad át.