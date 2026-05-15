Deviza
EUR/HUF360,1 +0,61% USD/HUF309,31 +0,8% GBP/HUF413,22 +0,54% CHF/HUF393,86 +0,67% PLN/HUF84,78 +0,53% RON/HUF69,21 +0,58% CZK/HUF14,79 +0,51% EUR/HUF360,1 +0,61% USD/HUF309,31 +0,8% GBP/HUF413,22 +0,54% CHF/HUF393,86 +0,67% PLN/HUF84,78 +0,53% RON/HUF69,21 +0,58% CZK/HUF14,79 +0,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ETF
hozam
tőzsde
befektetés
tőzsdén kereskedett alapok

Gyorsan elült az iráni háború okozta pánik: zsákszámra öntik a pénzt ebbe a befektetésbe – négyszeresen visszahozta az árát

A márciusban elszenvedett meredek zuhanásnál is dinamikusabban pattant vissza az európai tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) vagyona múlt hónapban. A népszerű befektetés 37 milliárd euró friss tőkét vonzott be, és bő 160 milliárd euró hozamot termelt a tulajdonosoknak.
K. T.
2026.05.15, 06:35

Gyorsan magukra találtak az iráni háború okozta piaci sokk után a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) Európában. A világszerte népszerű, jól diverzifikálható és költséghatékony befektetés összvagyona a márciusi, 4,5 százalékos lefordulást követően újult erővel pattant vissza áprilisban.

ETF, befektetés, tőzsdén kereskedett alapok
Villámgyorsan felállt az iráni háború okozta sokkból a népszerű befektetés, visszatértek az európaiak az ETF-ekhez / Fotó: Mongta Studio / Shutterstock

A kontinensen bejegyzett ETF-ek összvagyona 7,5 százalékkal 2858,4 milliárd dollárra emelkedett a múlt hónapban, meghaladva a közel-keleti konfliktus kitörése előtti szintet is az LSEG Lipper friss adatai szerint.

Talpra állt a közel-keleti sokk után a népszerű befektetés

Az amerikai támadás február végi megindulása, majd a Hormuzi-szoros lezárása és ezzel párhuzamosan az egekbe szökő olaj- és gázárak márciusban 125 milliárd eurót égettek el az európai ETF-ekből, a következő hónapban viszont már 200 milliárd euróval pattant fel az eszközosztályban fialtatott befektetések értéke.

A villámgyors helyreállás nagyobb részt a piaci széljárás fordulásának és így a hozamok ugrásának köszönhető, amely 162,5 milliárdos gyarapodást eredményezett.

A megtakarítók pedig 37,4 milliárd euró értékben vásároltak be az ETF-ekből, közel négyszer akkora tételben, mint az előző hónapban. A jócskán élénkülő kereslet ugyanakkor így is elmaradt a januári és a februári értékesítési volumentől.

Ezeket az ETF-eket keresték a tőzsdézők

A szektorba érkező megtakarítások eloszlása jelentős kockázatvállalási hajlandóságról tanúskodik. A befektetők ugyanis 

  • a legnagyobb, 29,2 milliárd eurós tételben a részvény-ETF-eket vették, 
  • kötvényes termékekből további 7,9 milliárd euró értékben táraztak be. 
  • A pénzpiaci eszközökbe 700 millió euró megtakarítás érkezett, 
  • miközben a vegyes alapokból 100 millió euró távozott, 
  • az alternatív ETF-ekből 200 milliós tételben váltottak vissza, 
  • az árupiaci portfóliókból pedig 300 millió euró tőke folyt ki.

A fő kategóriákon belül a legkedveltebb termékek a globális kitettséget adó részvény-ETF-ek voltak 13,5 milliárd eurós tőkebeáramlással. Az amerikai részvény-ETF-ek 5,9 milliárdos értékesítéssel a második helyen futottak be, megelőzve a technológiai szektor részvény-ETF-jeit, melyekből kétmilliárd eurónyit vásároltak az európai befektetők.

Ezzel szemben a tőzsdézők a legnagyobb tételben az európai részvényes termékektől szabadultak – egymilliárd eurót kitárazva –, és hasonló volumenben adtak el az egészségügyi részvényekből építkező portfóliókból is.

A befektetési szolgáltatók különversenyében utcahosszal diadalmaskodott a globális piacvezető BlackRockhoz tartozó iShares, melynek ETF-jei 10,5 milliárd euró megtakarítást csatornáztak be. A második és a harmadik helyen fej-fej mellett futott be az Amundi négymilliárdos, valamint az Xtrackers 3,9 milliárd eurós tőkebeáramlással.

Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen

Egyre többen keresnek olyan befektetési megoldásokat, amelyek egyszerre átláthatók, költséghatékonyak és hosszabb távon is jól kezelhetők. Az ETF-ek világa azonban mára olyan méretűre nőtt, hogy a megfelelő választás komoly kihívást jelenthet még a tudatos befektetők számára is. Létezik ugyanakkor egy egyszerűen használható, ingyenes online eszköz, amely segít rendet tenni a többezres kínálatban. Megmutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valaki tudatosabban szeretne eligazodni a tőzsdei befektetési alapok között.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu