Gyorsan elült az iráni háború okozta pánik: zsákszámra öntik a pénzt ebbe a befektetésbe – négyszeresen visszahozta az árát

Gyorsan magukra találtak az iráni háború okozta piaci sokk után a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) Európában. A világszerte népszerű, jól diverzifikálható és költséghatékony befektetés összvagyona a márciusi, 4,5 százalékos lefordulást követően újult erővel pattant vissza áprilisban.

A kontinensen bejegyzett ETF-ek összvagyona 7,5 százalékkal 2858,4 milliárd dollárra emelkedett a múlt hónapban, meghaladva a közel-keleti konfliktus kitörése előtti szintet is az LSEG Lipper friss adatai szerint.

Talpra állt a közel-keleti sokk után a népszerű befektetés

Az amerikai támadás február végi megindulása, majd a Hormuzi-szoros lezárása és ezzel párhuzamosan az egekbe szökő olaj- és gázárak márciusban 125 milliárd eurót égettek el az európai ETF-ekből, a következő hónapban viszont már 200 milliárd euróval pattant fel az eszközosztályban fialtatott befektetések értéke.

A villámgyors helyreállás nagyobb részt a piaci széljárás fordulásának és így a hozamok ugrásának köszönhető, amely 162,5 milliárdos gyarapodást eredményezett.

A megtakarítók pedig 37,4 milliárd euró értékben vásároltak be az ETF-ekből, közel négyszer akkora tételben, mint az előző hónapban. A jócskán élénkülő kereslet ugyanakkor így is elmaradt a januári és a februári értékesítési volumentől.

Ezeket az ETF-eket keresték a tőzsdézők

A szektorba érkező megtakarítások eloszlása jelentős kockázatvállalási hajlandóságról tanúskodik. A befektetők ugyanis

a legnagyobb, 29,2 milliárd eurós tételben a részvény-ETF-eket vették,

kötvényes termékekből további 7,9 milliárd euró értékben táraztak be.

A pénzpiaci eszközökbe 700 millió euró megtakarítás érkezett,

miközben a vegyes alapokból 100 millió euró távozott,

az alternatív ETF-ekből 200 milliós tételben váltottak vissza,

az árupiaci portfóliókból pedig 300 millió euró tőke folyt ki.

A fő kategóriákon belül a legkedveltebb termékek a globális kitettséget adó részvény-ETF-ek voltak 13,5 milliárd eurós tőkebeáramlással. Az amerikai részvény-ETF-ek 5,9 milliárdos értékesítéssel a második helyen futottak be, megelőzve a technológiai szektor részvény-ETF-jeit, melyekből kétmilliárd eurónyit vásároltak az európai befektetők.