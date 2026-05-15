Szórják az ajándékpénzt a bankok: ezt a hitelt veszi most fel minden magyar, senki nem akar lemaradni – Orbán Viktor büszke lehet

Drasztikus növekedést okozott a támogatott lakáshitelek felvételében az Otthon Start Program. A bankok a 2025 októbere és 2026 márciusa közötti fél évben 1272,7 milliárd forint összegben kötöttek új szerződéseket támogatott lakáshitelekre, ami példátlannak számít – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Az Otthon Start Program felpörgette a támogatott lakáshitelek piacát / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az Otthon Start bevezetése előtti időszakban majdnem négy év kellett ahhoz, hogy ehhez hasonló összegű, kedvezményes kamatozású lakáshitelt értékesítsenek a bankok. 2021 szeptembere és 2025 szeptembere között összesen 1293 milliárd forintnyi támogatott lakáshiteles szerződést kötöttek.

Arra az Otthon Start hitel indulása előtt is számítani lehetett, hogy a támogatott hitelek többségbe kerülnek majd az új folyósításokon belül, hiszen igen széles kör által igényelhető konstrukcióról van szó. A múlt év utolsó és 2026 első negyedévére viszont eljutottunk oda, hogy a támogatott lakáshitelek az új szerződések összegének több mint 80 százalékát adják, miközben 2025 első felében még csak 20 százalék körül mozgott az arányuk.

Ez azt jelenti, hogy az új szerződéseken belüli arány gyakorlatilag megfordult október óta, visszaszorultak a piaci kamatozású lakáshitelek, amit egyértelműen az Otthon Start Program megjelenése okozott.

Látványosan megugrottak a hitelösszegek

Az új, gyerekvállalás nélkül is elérhető támogatott kölcsön megjelenése közben látványos ugrást hozott az új lakáshitelek átlagos összegében is. Miközben 2025 első negyedévében még alulról súrolta a 20 millió forintot az egy szerződésre jutó átlagos összeg, addig az idei év első negyedében ez már 27,3 millió forintra nőtt.

Ennek oka is főként az, hogy az Otthon Start esetében rendre 30 millió és 35 millió forint közötti átlagos összegről számolnak be a bankok. Az Otthon Start iránti, óriási kereslet hatására idén újabb rekordot dönthetnek a lakáshitelek. Az MNB már az első negyedévben 780,3 milliárd forintnyi új lakáshitel-szerződést regisztrált, ami alapján bőven túlszárnyalhatónak tűnik a tavalyi 1970 milliárd forintos csúcs is.