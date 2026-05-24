Zelenszkij köszöni, így nem akar az EU-tagja lenni: az ukrán elnök egyre türelmetlenebb és dirigál – „nélkülünk nem létezik ez európai projekt!"

Visszautasította az „ajánlatot" Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután Friedrich Merz német kancellár egy teljesen új tagságtípust javasolt az Európai Unión belül Ukrajnának.

Zelenszkij elnök ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna megérdemli a teljes jogú EU-tagságot, míg Friedrich Merz német kancellár azt állította, hogy Kijevet „társult taggá” tenné szavazati jog nélkül, írja az Euronews.

Zelenszkij rámutatott, hogy országa az orosz invázió visszaverésével védi Európát, és hangsúlyozta a teljes jogú EU-tagság fontosságát. Az X-ne közzétett bejegyzésében azt mondta, hogy „Ukrajna nélkül nem létezhet teljes értékű európai projekt, és Ukrajna EU-beli jelenlétének is teljesnek, teljes jogúnak kell lennie”.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2026

„Ukrajna az életéért, a függetlenségéért és azért az Európáért küzd, amely a leghosszabb ideje él békében” – tette hozzá, és arra sürgette a 27 tagú blokkot, hogy folytassák a csatlakozási tárgyalásokat.

Mint ismert, Friedrich Merz német kancellár köztes megoldást javasol Ukrajna uniós csatlakozásához: az általa kezdeményezett társult tagság lehetővé tenné, hogy ukrán tisztviselők részt vegyenek az EU csúcstalálkozóin és miniszteri tanácskozásain, szavazati jog nélkül.

A Reuters által megismert, európai uniós vezetőknek írt levélben Merz azt is indítványozta, hogy a tagállamok politikai kötelezettséget vállaljanak az EU kölcsönös védelmi klauzulájának Ukrajnára való alkalmazására, így teremtve meg az egyik legfontosabb biztonsági garanciát az országnak.

A javaslat különösen azért bír stratégiai jelentőséggel, mert Volodimir Zelenszkij elnöknek bármilyen békerendezést el kell tudni adnia az ukrán közvéleménynek, főleg akkor, ha az ország területveszteséggel zárja le a konfliktust és NATO-tagságot sem nyerhet. Elemzők szerint egy egyértelmű uniós perspektíva ebben a helyzetben kulcsfontosságú.

Az EU részéről ugyanakkor nem tartják reálisnak, hogy Ukrajna a következő néhány évben teljes jogú tagállam lehessen.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamata rendszerint hosszadalmas és bürokratikus: részletes tárgyalásokat, jogi reformokat, valamint az összes 27 tagállam jóváhagyását és ratifikációját igényli. Ez utóbbi komoly akadályokat is gördíthet az út elé. Merz javaslata egy olyan kategóriát hozna létre, amely jelenleg nem létezik az uniós szabályok között.