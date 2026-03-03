A Hormuzi-szoros lezárása globális sokkot okoz az energiapiacon, de vannak, akiknek jobban fog fájni

Sokkhullámokat okoz a globális energiapiacokon a Hormuzi-szoros lezárása, ezen a szűk vízi úton keresztül áramlik ugyanis a tengeren szállított olaj és cseppfolyósított földgáz (LNG) ötöde. A hatást az árak emelkedésében az egész világ megérzi, a legsúlyosabb helyzetbe azonban Ázsiát hozza – Kína kivételével.

A Hormuzi-szoros lezárása meglendítette az olaj és az LNG árát / Fotó: NurPhoto via AFP

Irán hétfőn zárta le a szorost, a Forradalmi Gárda figyelmeztette a tankereket, hogy nem haladhatnak át, tűz alá vesznek bárkit, aki próbálkozik. A hírre azonnal berobbant az olaj ára, és az emelkedésnek még nincsen vége, szakértők szerint a blokád hordónként 120 dollárra is növelheti az energiahordozó árát.

Hasonló a helyzet az LNG-vel is, amelynek Katar a világon a második legnagyobb exportőre az Egyesült Államok után és Ausztrália előtt. A háború miatt az Öböl menti ország hétfőn le is állította az LNG-termelést , ami az Európai Uniót is nehéz helyzetbe hozhatja, bár az onnan származó import egyelőre elenyésző az amerikaihoz képest.

A Hormuzi-szoros lezárása Délkelet-Ázsiának fáj legjobban

A Hormuzi-szoros lezárása azonban Ázsia számára a legfájdalmasabb.

Ázsiában Thaiföld, India, Dél-Korea és a Fülöp-szigetek a magas olajárnak leginkább kitett országok, mert nagyban függenek az importól, míg Malajzia viszonylag jól járhat, mivel energiaexportőr

– írta a Nomura elemzője hétfői jegyzetében.

A Hormuzi-szoros a globális energiaexport egyik legfontosabb útvonala / Fotó: Anadolu via AFP

A CNBC által megkérdezett más elemzők is egyetértenek azzal, hogy Délkelet-Ázsiában várhatók a legnagyobb fennakadások az LNG-ellátásban, mivel Katar és az Egyesült Arab Emírségek biztosítja

a pakisztáni import 99,

a bangladesi 72

és az indiai 53

százalékát a Kpler árupiaci adatszolgáltató szerint.

Pakisztán és Banglades különösen sebezhető, mert korlátozott a tárolási kapacitása és beszerzési rugalmassága, az utóbbi már most is jelentős strukturális gázhiánnyal küzd. Az Institute for Energy Economics and Financial Analysis szerint az ország napi több mint 36,81 millió köbméterrel kevesebb gázzal rendelkezik a szükségesnél.

India helyzete még súlyosabb:

LNG-importjának több mint fele Perzsa-öböl menti országokból származik, az ára pedig Brent-indexált. Ráadásul onnan szerzi be az olaj 60 százalékát is, így a nyersolajár-emelkedés egyszerre emeli az olaj- és az LNG-import árait is, így lehet, hogy Újdelhi számára nem marad más megoldás, mint visszatérni az orosz olajhoz annak ellenére, hogy megállapodott az Egyesült Államokkal.