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kriptovaluta
Oroszország elleni szankciók
devizapiac

Brüsszel most már komolyan odavágna: egyszerre akár 90 orosz bank kerülhet célkeresztbe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az Európai Unió újabb, minden eddiginél szélesebb pénzügyi csomaggal szorítaná meg Moszkvát. A 21. szankciós csomag középpontjában az orosz bankrendszer és a kriptovalutás kerülő utak állnak, amelyeken keresztül Oroszország részben még hozzáfér a nemzetközi pénzügyi rendszerhez, és nem kényszerül rá, hogy valós lépéseket tegyen az ukrajnai háború megállításáért.
Csókási Annamária
2026.06.09, 15:30
Frissítve: 2026.06.09, 16:02

Az Európai Unió szerdán terjesztheti elő az Oroszország elleni 21. szankciós csomagot, amely ezúttal elsősorban az orosz bankrendszert és a kriptodeviza-hálózatokat veszi célba. Brüsszel abban bízik, hogy a pénzügyi nyomás fokozása növeli egy orosz bankválság esélyét, és ezzel erősíti Moszkva hajlandóságát a béketárgyalásokra.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna Oroszország, Moszkva, KremlUrals olaj olajpiac olajár
Brüsszel rákényszeríti Vlagyimir Putyint a cselekvésre / Fotó: Gavriil Grigorov / AFP

Brüsszel oda próbál szúrni, ahol fáj

A tervezet súlyát az adja, hogy akár 90 bankot is felvehetnek az uniós szankciós listára. Ez lenne az eddigi legnagyobb egyszeri bővítés ezen a területen, és az érintett orosz pénzintézetek száma száz fölé emelkedne. A Reuters szerint ezek a bankok az orosz, nemzetközileg kapcsolódó hitelezők több mint felét adnák, vagyis a csomag nem jelképes lépés lenne, hanem az orosz pénzügyi rendszer külső kapcsolatait próbálná tovább szűkíteni.

A listára kerülő bankokra az uniós szankciók teljes köre vonatkozna. Ez 

  • vagyonbefagyasztást, 
  • utazási korlátozásokat 
  • és tranzakciós tilalmakat jelentene. 

A gyakorlatban ez megnehezítené, hogy az érintett pénzintézetek európai partnerekkel dolgozzanak, uniós pénzügyi szolgáltatásokat vegyenek igénybe, vagy a szankciós körön kívüli szereplőkön keresztül kerülő utakat találjanak.

A kriptodeviza áramlása is nehezebbé válik

Az Európai Bizottság a hírek szerint 35 bankkal és mintegy tucatnyi kriptodeviza-platformmal szemben is tranzakciós tilalmat javasolna. Brüsszel szerint ezek a szereplők hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Oroszország harmadik országokon keresztül megkerülje a nyugati korlátozásokat. A kriptoeszközök és a kevésbé átlátható pénzügyi szolgáltatók az elmúlt években egyre fontosabb szerepet kaptak a szankciók kijátszásáról szóló uniós vitákban, így valóban fájdalmas lépést tehet Brüsszel a változás sürgetésére.

A csomag illeszkedik abba a brüsszeli stratégiába is, amely az orosz hadigazdaság finanszírozási csatornáit próbálja lépésről lépésre szűkíteni. Az EU áprilisban fogadta el a 20. szankciós csomagot, amely 

  • az energiaipart, 
  • a kereskedelmet, 
  • a kriptoszektort
  • és a hadiipari beszállítói köröket célozta. 

A most készülő 21. csomag ehhez képest még erősebben a banki és pénzügyi infrastruktúrára koncentrálna.

A Kreml egyelőre csak nevet a markába

A Kreml szempontjából a legnagyobb kérdés az, hogy a már korábban kialakított alternatív fizetési útvonalak mennyire tudják ellensúlyozni az újabb uniós korlátozásokat. Oroszország az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett, hogy csökkentse a nyugati pénzügyi rendszernek való kitettségét, ám a nemzetközi kereskedelemben

a banki kapcsolatok, az elszámolások és a devizapiaci hozzáférés

továbbra is kulcsfontosságúak.

 

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