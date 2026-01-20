A spanyol vonatkatasztrófa után: évtizedekkel maradt le az EU a közlekedésfejlesztésben

Legalább 39 áldozata van a hétfői dél-spanyolországi vonatkatasztrófának. A borzalmas tragédiával egybeesett egy tervezett esemény: az Európai Számvevőszék közzétette jelentését az Európai Unió kiemelt közlekedési projektjeiről: az eredmény már az öt éve végzett vizsgálat során is lesújtó volt, azóta pedig szélsőséges mértékben romlott tovább a helyzet.

Spanyol vonatkatasztrófa és az európai közlekedésfejlesztési abszurd: az alagút egyszer talán elkészül, de sehogy se tudunk a végéig jutni / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A spanyol balesetben Madridba közlekedő nagy sebességű kocsik siklottak ki, összeütközve a szemből érkező vonattal. A vizsgálat tart, az emberi hibát előzetesen kizárták, az első sejtés, hogy egy hibás síncsukló okozhatta a tragédiát.

Még nem tudni tehát az okot, és az Európai Számvevőszék vizsgálata nem a vasúti hálózat vagy a nagy sebességű vasutak általános állapotára vonatkozott, hanem az uniós megaprojektekre. Amit találtak, mindenesetre felhívja a figyelmet arra, hogy a szándék és a pénz hiánya az európai közlekedésben létfontosságú fejlesztéseket akadályoz meg, évtizedes elmaradásokat okozva, miközben Ukrajna céljaira évek alatt sikerült összerántani euró-százmilliárdokat.

Az előre nem látható válságok közepette Európa kiemelt közlekedési infrastruktúrájának kiépítését növekvő költségek és további végrehajtási késedelmek jellemzik

– foglalta össze a számvevőszék, kihívásként konkrétan meg is nevezve a Covid–19-világjárványt és Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúját.

Kínának ebben a műfajban nyomába se érhet Európa. A kínaiak máris a világ legnagyobb nagy sebességű vasúti hálózatával rendelkeznek, 2024 végi 48 ezer kilométerüket 2030-ra 60 ezer kilométerre bővítik, ami a világ teljes nagy sebességű hálózatának a kétharmada lesz. Európa jó, ha a biztonságot megvalósítja, a versenyképességről nem is álmodhat.

Spanyol vonatkatasztrófa helyett uniós közlekedésfejlesztés: bár ez volna a helyzet

A helyzetet egy 2020-as jelentés után értékelték újra, és arra jutottak: 2025-ben a kilátások rosszabbak, mint 2020-ban voltak, és messze elmaradnak az eredeti tervektől. Nem (néhány) éves késésekről van szó: szorozzuk meg tízzel. Nyugodtan lehet mondani: a jelentés katasztrofális képet mutat.