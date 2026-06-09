A Fővárosi Önkormányzat számára a Magyar Államkincstár hatvan nap haladékot biztosított a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, amit a politikai fordulatot követően a kormány május 20-án jelentett be. Karácsony Gergely azonban most újra szorult helyzetbe került, mivel hamarosan fizetni kellene, a városnak pedig nem áll rendelkezésére a szükséges anyagi forrás.

Fizetésképtelenné válhat a főváros: Karácsony Gergely a kormány segítségére vár / Fotó: Balogh Zoltán

Ismét bajban a Fővárosi Önkormányzat, Karácsony Gergely is megszólalt

Jelenlegi tudásunk szerint a Fővárosi Önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné válik – mondta a főpolgármester kedden egy konferencián, amely az önkormányzatok jövőjéről szólt. A főpolgármester azonban úgy véli, nincs minden veszve, mivel véleménye szerint

van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be.

Az ügy már hónapok óta húzódik, mivel Budapestnek nincs elegendő forrása arra, hogy rendezze a 2025 decemberében esedékessé vált 7,5 milliárd forintos tartozását, valamint a hamarosan aktuálissá váló kötelezettségét, melyek együttes összege 37 milliárd forint. A szolidaritási hozzájárulás kérdése a Tisza-kormány megalakulása óta már többször felmerült, ám amíg az önkormányzatokkal folytatott szakmai egyeztetéseknek nincs eredményük, addig a fizetési kötelezettség fennáll:

Jogos elvárása a kormánynak és az országnak, hogy mindenki teljesítse a jogi kötelezettségét

− fogalmazott szigorúan Magyar Péter május 18-án.

Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy Budapest az elmúlt években meglehetősen nehéz pénzügyi helyzetben volt, a város

ezer sebből vérzik,

ám az alap-infrastruktúra brutális adósságállománya ellenére a közszolgáltatások működése biztosított.

Az előzmények

Amikor a főpolgármester májusban halasztást kért, akkor levelében arra hivatkozott, hogy a szolidaritási hozzájárulás részletei – külön-külön is – veszélyeztetik a főváros működését és a közfeladatok ellátását. A kéréshez csatolt bankszámlakivonat szerint a város már akkor 6,5 milliárd forintos mínuszban volt, ezért csupán a Magyar Államkincstár döntése tette lehetővé, hogy az áprilisi béreket rendezni lehessen. Ez azonban nem végleges megoldás, a cél Budapest pénzügyi helyzetének rendezése.

A halasztás nem jelent megoldást, de időt ad arra, hogy a főváros meg tudjon állapodni Magyar Péter kormányával a szolidaritási hozzájárulásról, illetve megszülethessenek a Budapest pénzügyi helyzetét rendező döntések

− nyilatkozta korábban Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.