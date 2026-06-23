Kitört a hulladékháború Szolnokon: már megint a Mohu a fő mumus
A koncessziós rendszerű országos hulladékgazdálkodásért felelős Mohu Zrt. a jövő évtől a hat, mai régiókoordinátora nélkül, közvetlenül működik együtt a hulladékot begyűjtő 60-70 társasággal. E koordinátorok egyikeként az NHSZ Zuonok közel 20 alvállalkozó munkáját fogja össze. A Mohuval kötött szerződése lejártával azonban elesik majd az e tevékenységből adódó haszontól. A hulladékgyűjtést folytathatja, ha arra versenyképes ajánlatot ad. Az új helyzetet a város polgármestere, Györfi Mihály mégis úgy értékeli, hogy a Mohu a szolnoki társaságot ki akarja szorítani a piacról. A helyzethez fontos érteni, hogy, a Mol koncesszor, a Mohu a koncessziós társaság, a Mohu Holding Kft pedig az NHSZ Zounok 49 százalékos tulajdonosa.
A Világgazdaság megkérdezte a Mohut a szándékairól, ahol elmondták, hogy az év végén lejáró régiókoordinátori szerződés nem meglepetés az önkormányzatnak, hiszen az önkormányzat megbízatása időszakos megoldás volt, határozott idejű szerződéssel. Ettől függetlenül fennáll a lehetőség, hogy a jövőben is szolnoki cég szolgáltassa a városnak a hulladékszállítást, a munkáért nagyon jó eséllyel indul. Arra azonban már nincs szükség, hogy a továbbiakban is ellássa a térség közel 20 cége és a Mohu közötti adminisztrációs feladatot. A társaság hozzátette azt is, hogy szívesen eladja a városnak a Zuonokban kényszerűségből vett részesedését, nagyobb hányadot pedig nem kíván abban szerezni.
A Zounok a közös ló
A Zounok az önkormányzat és a Mohu Holding Kft. 51-49 százalékos vegyesvállalata. A 49 százalékra a Molnak alapértelmezésben nem volt szüksége, de az állam a koncessziós szerződés részeként elvárta, hogy a Mol vásárolja ki az államot a települési hulladékgazdálkodó cégekből ott, ahol tulajdonos volt. Így a Mol leányvállalata egy olyan vállalkozásba csöppent, amelyben irányítási joga nincs, így nem dönt például az osztalék sorsáról sem.
A Zounok 2022-ben, azaz a koncessziós rendszer előtt mintegy 400 millió forint adózás utáni eredményt ért el, tavaly már 1,4 milliárdot. Többségi tulajdonosa egyedül dönt arról, mire fordítja a cég pénzét. Így például költhet egy városi parkolóház tervezett építésére, vagy a helyi támogatásokra Jelenleg is támogatja többek között
- az Olajbányász kosárlabdacsapatot,
- iskolákat,
- egyesületeket.
Osztalékot viszont egyelőre nem fizet. Ha fizetne, akkor annak a 49 százalékát a Mohu holding kapná. A Zounok 2024-es és 2025-ös év eredménye is eredménytartalékba került, ahol már így több milliárd forint gyűlt össze. Ezt a cég arra fordítja, amire a többségi tulajdonos szeretné, például a városi közgyűlésen felmerült az említett parkolóház építése. Ezt lapunk Mohu holdingos forrásai úgy értékelik, hogy a vállalat a Mohu Holding pénzét az önkormányzat döntése szerint kezeli.
A régiókoordinátori munka hozta az igazi pénzt
Mivel a Zounoknak a hulladékgyűjtésen és a régiókoordinátori munkán kívül más tevékenysége is van, a nyeresége is több feladat elvégzéséből keletkezik. Vagy a profitja a régiókoordinátori munka elvesztésével sem szívódik fel. Mindazonáltal, mint a város májusi 21-i közgyűlésén elhangzott: miután a Mohu megbízta a Zounokot koordinátorként a térségben a szemétszállítás megszervezésével, az egyik napról a másikra, illetve egyik évről a másikra jelentősen megnövekedett a koordinátor nyeresége, amely tehát a jelenlegi időszakig eredménytartalék formájában halmozott fel.
Vagyis döntően mégis a jövő évtől megszűnő régiókoordinátori feladat hozhatta a nyereség jelentős hányadát. Ráadásul e megbízatás elvesztésével nemcsak a Zounok profitjának nagy része tűnne el, hanem a város több tízmillió forint iparűzésiadó-bevételének és további adóinak számottevő része is. E bevétel pedig nagyon fontos a városnak, különösen most, amikor a májusi közgyűlésen egyértelműen kiderült, hogy város költségvetését adminisztrációs hiba miatt félreszámolták, így a városnak egy több mint 3 milliárdos lyukat kellene gyorsan betömnie.
Azonban a régiókoordinátori rendszer felszámolása a Világgazdaság egy korábbi értesülése szerint is várható volt), mert azt a Mohu eredetileg is csak átmenetinek szánta. A tevékenységet azért hagyja ki a jövő évtől az értékláncból, mert azzal költséget takarít meg.
Pillanatnyilag tehát Szolnoknak (mások mellett) az fáj, hogy le kell tennie a régiókoordinátori munkáért járó haszonról, a Mohu Holdingnak pedig az, hogy ebből a haszonból eddig egy fillért sem kapott. Úgy tűnik tehát, vagy osztozniuk kellene a nyereségen, vagy felszámolniuk a közös boltot.
Ki vásárol ki, kit?
A közgyűlésen Györfi Mihály polgármester a Mohu üzletpolitikája egyik sarokkövének nevezte, hogy a Mohu Holding Kft. megszerezze az önkormányzati tulajdonú hulladékszolgáltató cégek többségi irányítását. Így a Zounokét is. Kérdés, ha a Mohu Holding Kft. valóban ki akarja vásárolni a Zounokot, mennyit fizetne a város kezében lévő (de eladni hangsúlyozottan nem akart) 51 százalékért.
Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője egy korábbi értékbecslés alapján a közgyűlésen azt mondta, hogy az NHSZ Zounok Zrt. 51 százalékának a forgalmi értéke 8 milliárd forint. Szerinte azonban a hányad az egyéb vagyonelemekkel együtt többet érhet 10 milliárdnál, sőt, ő személy szerint 15-20 milliárdra tenné.
Ám e ponton patthelyzethez érhettünk, mert a Mohu Holding a Világgazdaság érdeklődésére leszögezte: nem kívánja kivásárolni a várost a Zounokból.
A maga részéről inkább a közös irányításra, és a profitról való közös döntésre szavaz.
Azonban, ha mindenképpen meg kell szüntetni a közös tulajdonlást, akkor kész eladni a saját hányadát. Ehhez éppen jó kiindulás Lits László értékbecslése.
Szolnok szerint veszélybe kerül a hulladékgyűjtés, a Mohu szerint erről szó sincs
A szolnoki önkormányzat szerint nem kevésbé viharos a hulladékgyűjtés jövő évi folytatása. A polgármester eleve nehezményezi, hogy a Zounoknak a saját városában is pályáznia kell a Mohunál. A Mohunál azonbanban azzal érvelnek, hogy nekik kötelességük mindig megvizsgálni, ki adja a legmegfelelőbb ajánlatot arra, hogy a 2012 óta bebetonozott, rezsicsökkentett díjak mellett szállítsa a lakossági hulladékot. Ezzel szemben a város úgy gondolja, hogy nem könnyű kedvező ajánlatot adni a Mohunak. Ugyanis – ahogy azt a városi közgyűlésen is elhangzott –, egyes képviselők kifogásolják, hogy
- a közszolgáltatások árát, az elmúlt három évben a 100 százalékos finanszírozásról 80 százalékra csökkent a hulladékgazdálkodásban a ráta.
- miközben 15-20 százalékos infláció volt,
- emiatt pedig 25-30 százalékkal kellett emelni a kollégák bérét.
- Emellett az alvállalkozók már lassan veszteséggel hajtják végre feladatukat.
Mohus forrásaink ezzel szemben arról beszéltek, hogy bár a Mohu valóban szinten tartotta az árakat, a szolnoki régiókoordinátor ennél sokkal szigorúbb feltételekkel szerződött az alvállalkozókkal. Volt, hogy 10 százalékosnál nagyobb árcsökkentést is végrehajtott. Vagyis az 51 százalékban önkormányzati cég így még az alvállalkozón is keresett.
A szolnoki közgyűlésen problémaként jelölték meg, hogy a Mohu egyszerre három szerepet tölt be:
- ő a megrendelő,
- ő mondja meg, hogy mit kell csinálni,
- ő a szolgáltató, ő végzi el a feladatot,
- és sokszor ő a tulajdonos is a saját cégein keresztül.
A Mohu szerint ez az állapot abból a kényszerhelyzetből adódott, hogy a koncesszióval együtt a Molnak meg kellett vásárolnia több régiós céget. Fura módon azonban pont ennek köszönhetően van a Mohunak információja arról, hogy szolnoki régiókoordinátor sokkal szigorúbb feltételek szerint kötött szerződést az alvállalkozókkal, mint ahogy arra lehetősége volt. A Mohu szerint ez is egy érv arra, hogy kivegyék a régiókoordinátori szerepet a Mohu és az alvállalkozók közötti kapcsolatból, mert így is tisztább és átláthatóbb lesz a rendszer.
A Mohu szerint a hazai hulladékszolgáltatásban nagyon nagy szükség van a versenyre. Nem feltétlenül az a jó, ha szokásjog alapján dől el, hogy egyes területeteken, városokban ki a szolgáltató. A szolnoki polgármesternek adott válaszukban is amellett érveltek, hogy „Nem szerencsés, ha valaki parciális gazdasági érdekek mentén támad valótlanul országos intézményeket. Ez a magatartás pont arra világit rá, mi volt a fő probléma a régi hulladékos rendszerben. Látszik, hogy a korábbi szétaprózódott, koordinálatlan es gazdaságtalan rendszer fenntarthatóvá és hatékonnyá tétele még mindig milyen komoly kihívás, és a korábban helyzetbe hozott vagy került szereplők érdekeivel sajnos ellentétes.“
És ahogy a Zounok esete is példázza, a Mohu Holding megfelelő áráért, készséggel megválna adott cégben lévő tulajdonától.
Azokra az aggodalmakra reagálva, hogy a helyi szolgáltatók kieshetnének adott város, település ellátásából a Mohunál azt mondták, hogy egy versenyben előnyben lehetnek a helyi szolgáltatók a helyismeret miatt egy-egy kiírásnál. Így Szolnok esetében a a Zounok is nagy előnyben van a többi pályázóhoz képest, mert ez neki hazai pálya. Sokkal jobb ajánlatot adhat, megfelelően felkészülve. Az azonban semmiképpen se fordulhat elő, hogy egy városban esik a szolgáltatás színvonala. A hulladékot el fogják vinni. Ehhez kell mindig megtalálni a legjobb szolgáltatót - erősítette meg a Mohu.
Az önkormányzat attól is tart, hogy a Zounok még a hulladékékgyűjtést is elveszítené, emiatt pedig kihasználatlanná válnának az eszközei, elértéktelenedne a vagyona (ahogyan a kapcsolódó gazdasági társaságoké is) és problémás lenne a hulladékgyűjtéshez uniós hitelből vásárolt eszközök hiteleinek visszafizetése is.
Az önkormányzat a Mohu, mint monopolhelyzetben lévő koncesszor részéről kiszorító üzletpolitikának éli meg, hogy a rövid távú szerződések miatt most csak fél éves vagy egyéves szerződéseket kapnak. Korábban tíz évre terveztek a cégek. A Mohu szerint viszont a rövidebb távú szerződésekre pont a verseny miatt van szükség. A korábbi megoldásban sokkal nagyobb esély volt arra, hogy egy cég bebetonozza magát egy adott térségben.
Mindazonáltal a város ezen aggodalmát túlzónak gondolhatjuk: éppen a helyben lévő eszközei, helyi alkalmazottai is sokéves tapasztalata alapján tűnik a hulladékgyűjtés kézenfekvő folytatójának. Györfi Mihály nem ilyen derűlátó: polgármesterként 2026. május 15-én kezdeményezte a hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát, és felhívta a figyelmet az önkormányzati vagyon védelmének szükségességére.