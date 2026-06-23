Kitört a hulladékháború Szolnokon: már megint a Mohu a fő mumus

A koncessziós rendszerű országos hulladékgazdálkodásért felelős Mohu Zrt. a jövő évtől a hat, mai régiókoordinátora nélkül, közvetlenül működik együtt a hulladékot begyűjtő 60-70 társasággal. E koordinátorok egyikeként az NHSZ Zuonok közel 20 alvállalkozó munkáját fogja össze. A Mohuval kötött szerződése lejártával azonban elesik majd az e tevékenységből adódó haszontól. A hulladékgyűjtést folytathatja, ha arra versenyképes ajánlatot ad. Az új helyzetet a város polgármestere, Györfi Mihály mégis úgy értékeli, hogy a Mohu a szolnoki társaságot ki akarja szorítani a piacról. A helyzethez fontos érteni, hogy, a Mol koncesszor, a Mohu a koncessziós társaság, a Mohu Holding Kft pedig az NHSZ Zounok 49 százalékos tulajdonosa.

Rendezésre vár a Mohu és szolnoki leányvállalatának a kapcsoalata (képünk illusztráció) /Fotó: Mohu

A Világgazdaság megkérdezte a Mohut a szándékairól, ahol elmondták, hogy az év végén lejáró régiókoordinátori szerződés nem meglepetés az önkormányzatnak, hiszen az önkormányzat megbízatása időszakos megoldás volt, határozott idejű szerződéssel. Ettől függetlenül fennáll a lehetőség, hogy a jövőben is szolnoki cég szolgáltassa a városnak a hulladékszállítást, a munkáért nagyon jó eséllyel indul. Arra azonban már nincs szükség, hogy a továbbiakban is ellássa a térség közel 20 cége és a Mohu közötti adminisztrációs feladatot. A társaság hozzátette azt is, hogy szívesen eladja a városnak a Zuonokban kényszerűségből vett részesedését, nagyobb hányadot pedig nem kíván abban szerezni.

A Zounok a közös ló

A Zounok az önkormányzat és a Mohu Holding Kft. 51-49 százalékos vegyesvállalata. A 49 százalékra a Molnak alapértelmezésben nem volt szüksége, de az állam a koncessziós szerződés részeként elvárta, hogy a Mol vásárolja ki az államot a települési hulladékgazdálkodó cégekből ott, ahol tulajdonos volt. Így a Mol leányvállalata egy olyan vállalkozásba csöppent, amelyben irányítási joga nincs, így nem dönt például az osztalék sorsáról sem.

A Zounok 2022-ben, azaz a koncessziós rendszer előtt mintegy 400 millió forint adózás utáni eredményt ért el, tavaly már 1,4 milliárdot. Többségi tulajdonosa egyedül dönt arról, mire fordítja a cég pénzét. Így például költhet egy városi parkolóház tervezett építésére, vagy a helyi támogatásokra Jelenleg is támogatja többek között

az Olajbányász kosárlabdacsapatot,

iskolákat,

egyesületeket.

Osztalékot viszont egyelőre nem fizet. Ha fizetne, akkor annak a 49 százalékát a Mohu holding kapná. A Zounok 2024-es és 2025-ös év eredménye is eredménytartalékba került, ahol már így több milliárd forint gyűlt össze. Ezt a cég arra fordítja, amire a többségi tulajdonos szeretné, például a városi közgyűlésen felmerült az említett parkolóház építése. Ezt lapunk Mohu holdingos forrásai úgy értékelik, hogy a vállalat a Mohu Holding pénzét az önkormányzat döntése szerint kezeli.