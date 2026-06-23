Teljes az egyetértés: ezek az amerikai részvények a profik kedvencei – akad 70 százalékos ralival kecsegtető papír is
A múlt pénteki nemzeti ünnep miatt hosszúra nyúlt hétvégét követően hétfőn újraindul a kereskedés a tengerentúli tőzsdéken. Az amerikai részvények között a piac túlértékeltségétől szóló fenntartásokkal együtt is akad még vonzó befektetési lehetőség.
A vezető tengerentúli részvénykosár, az ötszáz legnagyobb amerikai tőzsdei vállalat részvényeit tartalmazó S&P 500 index eddig jó, noha egyáltalán nem kiemelkedő évet fut.
Az év második felében gyújthatja be a rakétákat az amerikai tőzsde
A 2026 első felében elért, 9,6 százalékos bővülés után bőven lehet még tartalék a tengerentúli piacban, a FactSet elemzői konszenzusa alapján 8854 ponton zárhatja az évet a vezető index. Ez 19 százalékos növekedést feltételez a következő, valamivel több mint hat hónap során.
Az adatszolgáltató friss elemzésében azt is kikutatta, hogy mely szektorok és részvények lehetnek a befutók az év hátralevő részében.
Az egyes részvényekre vonatkozó célárak alapján
- a legnagyobb, 26,4 százalékos hozampotenciállal a kommunikációs szektor rendelkezik,
- nagy felértékelős előtt állhatnak a tartós fogyasztási cikkeket előállítók (23,6 százalék),
- az energiavállalatok (22,6 százalék),
- valamint a technológiai szektor is (21,9 százalék).
Az S&P 500 indexben szereplő félezer részvényre jelenleg 12 840 elemzői ajánlás van érvényben, ezek többsége, 59,4 százaléka vétel, 35,7 százaléka tartás, és mindössze 4,9 százaléka eladás.
Az alapvetően optimista elemzők most még a szokásosnál is derűlátóbbak, a vételi jelzések aránya az elmúlt öt év átlaga feletti, míg a tartási és az eladási ajánlások megoszlása kisebb a fél évtizedes átlagnál. A második negyedév eleje óta tovább javult az amerikai részvénypiac zászlóshajójának számító index tagjainak szakértői megítélése.
A legjobb kilátásokkal a technológiai szektor kecsegtet, ahol 69 százalékos túlsúlyban szerepelnek a vételi ajánlások.
Hasonlóan optimisták az elemzőházak a kommunikációs (66 százalék), valamint a nyersanyagtermelők és egészségügyi vállalatok (64-64 százalék) részvényeivel kapcsolatban, és átlag feletti vételi ajánlást találni az energiaszektorban is.
A legborúsabb prognózis az alapvető fogyasztási cikkeket gyártókra vonatkozik, ahol az elemzői ajánlások kevesebb mint fele, 43 százalék vételi, és kiemelkedően magas, kilenc százalékos az eladási javaslat.
Ezek az elemzők kedvenc amerikai részvényei
Az S&P 500 teljes mezőnyében mindössze három olyan részvény van, melynek megítélése makulátlan a brókerházak körében, azaz a cégeket követő elemzők mindegyike szerint venni kell ezeket:
- az Aptiv,
- a Trimble
- és a News Corporation.
Az Aptiv egy autóalkatrészeket gyártó, New Jersey-i bázissal rendelkező vállalat, adózási szempontok miatt azonban bejegyzett székhelye a svájci Schaffhausenben van.
A társaság tőzsdei értéke 13,5 milliárd dollár, ezzel a viszonylag kisebb indextagok közé tartozik. Az árfolyam idén még nem tudott előre mozdulni, a konszenzusos célár alapján ugyanakkor közel negyedével lehet alulértékelt.
A Trimble közel negyven éve fejleszt ipari szoftvereket és hardvereket, 2026-os tőzsdei teljesítménye viszont csapnivaló: az árfolyam közel 40 százalékot zuhant fél év alatt. Az elemzők szerint azonban hamarosan óriási fordulatot vehet a kurzus, a 15 befektetési szolgáltató által vételre ajánlott részvény 70 százalékos ralival rukkolhat elő a célárak átlaga alapján.
A harmadik, 100 százalékban vételre javasolt részvény Rupert Murdoch médiakonglomerátuma, a News Corp, melynek portfóliójába olyan lapok tartoznak, mint a New York Post, a Daily Telegraph, vagy a HarperCollins könyvkiadó. Az idén ugyancsak alulteljesítő részvényben csaknem 40 százalékos hozamlehetőséget látnak a brókerek.
Szinte teljes a szakértői konszenzus abban is, hogy venni kell az Amazon, a Microsoft, a Mastercard és a Vistra Group részvényeit is.