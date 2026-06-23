Románia energiarendszere látványos példát szolgáltatott arra, hogy a megújuló energiaforrások gyors terjedése önmagában még nem oldja meg az árampiaci problémákat. Pénteken délben a napenergia a román villamosenergia-fogyasztás mintegy 70 százalékát fedezte, estére azonban az áram ára a többszörösére emelkedett. Ez jól mutatja a napelemek egyik legnagyobb problémáját, mely egyre több európai országban jelentkezik: a napelemek akkor termelnek a legtöbbet, amikor a fogyasztás alacsonyabb, a legnagyobb kereslet idején viszont már nem áll rendelkezésre ez az energia.

Most mindenki láthatja, mi a legnagyobb baj a napelemekkel: egy napon belül a 23-szorosára drágult az áram – egész Románia szenved tőle / Fotó: Németh András Péter

Dumitru Chisalița, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke szerint a pénteki adatok jól mutatják az energiarendszer egyik alapvető ellentmondását. A napenergia-termelés dél körül érte el csúcspontját, amikor a fogyasztás mérsékeltebb volt, így jelentős mennyiségű olcsó villamos energia került a rendszerbe. Ez azonban nem jelentett tartós árelőnyt, mert az esti órákban a helyzet teljesen megfordult.

Naplemente után a rendszernek már más forrásokra kellett támaszkodnia.

A hiányzó energiát vízerőművek, gázerőművek, import és a rendelkezésre álló energiatárolók pótolták, amelyek jóval magasabb költséggel működnek.

Az esti csúcsidőszakban ráadásul a háztartások és a vállalatok energiaigénye is jelentősen megemelkedik, ami tovább növeli az árakat.

A szakértő ezt a jelenséget „fotovoltaikus paradoxonnak” nevezte. Lényege, hogy minél több napenergia kerül a rendszerbe, annál alacsonyabb lehet a délben termelt áram piaci értéke, miközben az esti órákban továbbra is magas árak alakulnak ki. A napközbeni többlettermelés ugyanis megfelelő tárolási kapacitás nélkül nem vihető át arra az időszakra, amikor valóban szükség lenne rá.

A pénteki adatok különösen látványosan mutatták meg ezt az ellentmondást. A délutáni és esti árak között rendkívül nagy különbség alakult ki, egyes időszakokban az áram ára egyetlen napon belül több mint húszszorosára emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a napközben rendelkezésre álló olcsó energia nem tudta érdemben mérsékelni a fogyasztók számára meghatározó esti árakat.

Chisalița szerint a megoldás nem a napelemes kapacitások visszafogása, hanem az energiarendszer alkalmazkodóképességének javítása.

Ehhez jelentős beruházásokra lenne szükség az energiatárolásban, a fogyasztás rugalmasabb szabályozásában, valamint olyan technológiákban, amelyek képesek hasznosítani a napközben keletkező többletenergiát.