Hirtelen megmozdult valami a horvát olajvezetéken, de a Mol hatalmas kérdőjelet rajzolt fel – végre kiderül, hogy igazat mondott-e a Janaf?

Megállapodott a Mol és a Janaf: elindulnak a hosszú távú kapacitástesztek az Adria vezeték teljesítményének pontos mérésére. A döntés lezárhatja az évek óta tartó vitát arról, valójában mennyi kőolajat képes szállítani a horvátországi infrastruktúra.

Hosszú vita után megszületett a döntés: elindulnak a kapacitástesztek az Adria vezetéken / Fotó: Shutterstock

A felek megállapodása szerint a kapacitásteszteket nemzetközi, független megfigyelőcsapat bonyolítja le. A szakemberek terheléses vizsgálatokat végeznek, és azt elemzik, hogy különböző időjárási viszonyok közepette, illetve az évszakok változásával mekkora csúcsteljesítményre, illetve tartós, folyamatos szállításra képes az infrastruktúra.

Most kiderül, hogy bírja-e a strapát az Adria vezeték

A vita nem új keletű. Horvátország szerint az éves kapacitás 11 és 15 millió tonna között van, miközben a vezetékszakaszon 2 millió tonnánál több kőolajat még soha nem szállítottak. A Mol álláspontja szerint a mostani tesztek végre objektív választ adhatnak arra, hogy a rendszer ténylegesen mit bír el.

A tét nem pusztán technikai kérdés. Az Adria vezeték kulcsszerepet játszik a régió ellátásbiztonságában, különösen akkor, ha a keleti irányból érkező szállítások akadoznak.

A Mol egy másik kérdésben is választ vár a horvát féltől: átengedi-e a tengeri úton érkező, nem szankcionált orosz kőolajszállítmányokat.

A társaság múlt heti megkeresésére a Janaf nem adott egyértelmű választ, hanem időt kért az Európai Unió által – Horvátországgal együtt megszavazott – szankciós szabályozás értelmezésére.

A horvát vállalat emellett EU-s és amerikai engedélyeket kért a Moltól az egyes szállítmányokra vonatkozóan. A magyar cég ezt életszerűtlennek tartja, mivel minden egyes rakományra külön engedélyt kérni indokolatlan bürokratikus akadályt jelentene, és ellehetetlenítené a folyamatos szállítást.

A Mol érvelése szerint ha egy kőolajszállító vállalat és annak rakománya nem szerepel a nyilvános EU-s és amerikai szankciós listákon, a tranzitot biztosítani kell. A vonatkozó szabályok alapján – különösen akkor, ha a Barátság vezeték nem működik – a nem szankcionált orosz kőolaj áthaladását a régió ellátásbiztonsága érdekében engedélyezni kell.