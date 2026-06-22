Erre jó lesz felkészülnie a magyaroknak: durván szigorítják a műszaki vizsgát, jön az uniós szigor – ezen rengeteg autó fog elbukni
Komoly szigorítás érkezik a műszaki vizsgák rendszerébe: a hatóságok a jövőben a dízelautók részecskeszűrőjének állapotát is fokozottan ellenőrizhetik. A változás miatt nemcsak a régi, hanem számos modernebb dízelmodell is könnyen megbukhat, ha a környezetvédelmi rendszere nem működik megfelelően – írta a KNYKK.
Komoly változás előtt állhatnak a magyar autósok, különösen azok, akik dízelmotoros járművet használnak. A műszaki vizsgák során ugyanis egyre nagyobb hangsúlyt kaphat a részecskeszűrő, vagyis a DPF állapotának ellenőrzése, ami sok olyan autót is veszélybe sodorhat, amely eddig gond nélkül átment a vizsgán.
A szakemberek szerint a jövőben már nem lesz elegendő, hogy a fedélzeti diagnosztikai rendszer ne jelezzen hibát.
A vizsgaállomások várhatóan a tényleges károsanyag-kibocsátást is szigorúbban ellenőrzik, és akár részecskeszám-mérést vagy részletesebb füstölésvizsgálatot is alkalmazhatnak.
A változás középpontjában a dízelmotorok egyik legfontosabb környezetvédelmi alkatrésze áll. A részecskeszűrő feladata, hogy felfogja a motor működése során keletkező koromrészecskéket, majd egy úgynevezett regenerációs folyamat során elégesse azokat. Ha a rendszer meghibásodik, eltömődik vagy egyszerűen eltávolítják, a jármű nagyságrendekkel több szennyező anyagot bocsáthat ki a levegőbe.
A hatóságok éppen ezért szeretnék kiszűrni azokat az autókat, amelyeknél a szűrőt kiiktatták vagy szoftveresen kikapcsolták. Az elmúlt években sok tulajdonos választotta ezt az olcsóbb megoldást a költséges javítás helyett, azonban az új ellenőrzési módszerek mellett ezek a trükkök egyre könnyebben lelepleződhetnek.
A legnagyobb veszélyben a főként városi használatú dízelautók lehetnek. Rövid távokon ugyanis a részecskeszűrő nem tud megfelelően regenerálódni, ezért idővel eltömődhet. Kockázatosak lehetnek a nagy futásteljesítményű céges autók, valamint azok a külföldről behozott használt járművek is, amelyek szerviztörténete hiányos vagy nem ellenőrizhető.
A szakértők szerint a tulajdonosoknak érdemes még a vizsga előtt ellenőriztetniük a rendszer állapotát. A rendszeres olajcsere, a megfelelő minőségű kenőanyag használata, valamint az időnkénti hosszabb autópályás utazás jelentősen hozzájárulhat a DPF megfelelő működéséhez. Ha az autó teljesítménye csökken, nő a fogyasztás vagy gyakran jelenik meg figyelmeztető jelzés, célszerű mielőbb szakszervizhez fordulni.
Nem csak a műszaki vizsgák fognak megváltozni
A változások a használtautó-piacot is átalakíthatják. A dokumentáltan jó állapotú részecskeszűrővel rendelkező dízelek értéke növekedhet, míg a kétes előéletű vagy manipulált autók iránt visszaeshet a kereslet. Egyre több vevő kérhet majd emissziós mérési jegyzőkönyvet vagy részletes diagnosztikai dokumentációt a vásárlás előtt.
A szervizek szintén forgalomnövekedésre számíthatnak. Több lehet a DPF-tisztítás, a nyomáskülönbség-érzékelők és hőmérséklet-szenzorok cseréje, valamint a motorvezérlő szoftverek frissítése is. Sok autós számára most derülhet ki, milyen állapotban van valójában a járműve.
A szigorítások hátterében az európai környezetvédelmi célkitűzések állnak, amelyek a valós közúti kibocsátás csökkentését célozzák. A cél egyértelmű: kevesebb káros anyag kerüljön a levegőbe, és eltűnjenek az utakról azok a járművek, amelyek csak papíron felelnek meg az előírásoknak.
Aki tehát dízelautót használ, annak érdemes időben felkészülnie. Egy elhanyagolt vagy kiiktatott részecskeszűrő nemcsak a műszaki vizsga sikertelenségét okozhatja, hanem jelentős javítási költségeket, értékvesztést és akár későbbi hatósági problémákat is.