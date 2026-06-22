Erre jó lesz felkészülnie a magyaroknak: durván szigorítják a műszaki vizsgát, jön az uniós szigor – ezen rengeteg autó fog elbukni

Komoly szigorítás érkezik a műszaki vizsgák rendszerébe: a hatóságok a jövőben a dízelautók részecskeszűrőjének állapotát is fokozottan ellenőrizhetik. A változás miatt nemcsak a régi, hanem számos modernebb dízelmodell is könnyen megbukhat, ha a környezetvédelmi rendszere nem működik megfelelően – írta a KNYKK.

Új korszak kezdődhet a műszaki vizsgákon, ahol már nem lesz elég a hibamentes műszerfal / Fotó: Szakony Attila

Komoly változás előtt állhatnak a magyar autósok, különösen azok, akik dízelmotoros járművet használnak. A műszaki vizsgák során ugyanis egyre nagyobb hangsúlyt kaphat a részecskeszűrő, vagyis a DPF állapotának ellenőrzése, ami sok olyan autót is veszélybe sodorhat, amely eddig gond nélkül átment a vizsgán.

A szakemberek szerint a jövőben már nem lesz elegendő, hogy a fedélzeti diagnosztikai rendszer ne jelezzen hibát.

A vizsgaállomások várhatóan a tényleges károsanyag-kibocsátást is szigorúbban ellenőrzik, és akár részecskeszám-mérést vagy részletesebb füstölésvizsgálatot is alkalmazhatnak.

A változás középpontjában a dízelmotorok egyik legfontosabb környezetvédelmi alkatrésze áll. A részecskeszűrő feladata, hogy felfogja a motor működése során keletkező koromrészecskéket, majd egy úgynevezett regenerációs folyamat során elégesse azokat. Ha a rendszer meghibásodik, eltömődik vagy egyszerűen eltávolítják, a jármű nagyságrendekkel több szennyező anyagot bocsáthat ki a levegőbe.

A hatóságok éppen ezért szeretnék kiszűrni azokat az autókat, amelyeknél a szűrőt kiiktatták vagy szoftveresen kikapcsolták. Az elmúlt években sok tulajdonos választotta ezt az olcsóbb megoldást a költséges javítás helyett, azonban az új ellenőrzési módszerek mellett ezek a trükkök egyre könnyebben lelepleződhetnek.

A legnagyobb veszélyben a főként városi használatú dízelautók lehetnek. Rövid távokon ugyanis a részecskeszűrő nem tud megfelelően regenerálódni, ezért idővel eltömődhet. Kockázatosak lehetnek a nagy futásteljesítményű céges autók, valamint azok a külföldről behozott használt járművek is, amelyek szerviztörténete hiányos vagy nem ellenőrizhető.

A szakértők szerint a tulajdonosoknak érdemes még a vizsga előtt ellenőriztetniük a rendszer állapotát. A rendszeres olajcsere, a megfelelő minőségű kenőanyag használata, valamint az időnkénti hosszabb autópályás utazás jelentősen hozzájárulhat a DPF megfelelő működéséhez. Ha az autó teljesítménye csökken, nő a fogyasztás vagy gyakran jelenik meg figyelmeztető jelzés, célszerű mielőbb szakszervizhez fordulni.