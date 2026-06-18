Trump új vámokat kényszerül kivetni, a régieket vissza kell fizetni - minden a novemberi félidős választásokról szól

Miközben július végén lejár a Donald Trump amerikai elnök által a bírósági ítélet után azonnal bevezetett, ideiglenes 10 százalékos globális vámtételek alkalmazhatóságának határideje, a Fehér Ház tisztviselői ígéretet tettek arra, hogy tartósabb importvámokkal pótolják a kieső bevételeket. Az első lépésnek egy e hónap elején közzétett javaslatot tekintenek, amely eredendően több tucat amerikai kereskedelmi partner ellen indított, kényszermunkával kapcsolatos vizsgálat eredményeként született. Egyelőre a kormányzatnál ebben látják a Legfelsőbb Bíróság ítéletével megtorpedózott vámmechanizmus utódját, miközben a korábban begyűjtött összegek áramlanak vissza az importőrökhöz.

Szédítő ütemben áramlanak vissza a korábban beszedett, majd jogtalannak nyilvánított vámbevételek az amerikai importőrökhöz (illusztráció) / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Erről szólnak legújabb vámötletek

„Ha a várakozásoknak megfelelően bevezetik, ezek az új illetékek a jelenlegi szintről 0,6 százalékponttal, körülbelül 11 százaslékra emelik az átlagos amerikai vámtételt” – mutatott rá a tételek pénzügyi vonatkozására Nicole Gorton-Caratelli és Chris Kennedy, a Bloomberg Economics két elemzője. Ez a mérték ugyanakkor elmarad a Trump-féle, úgynevezett kölcsönös vámok rendszerében érvényes 13,5 százalékos szinttől, bár több más folyamatban lévő vizsgálat várhatóan újabb vámkivetési jogkörökkel ruházza majd fel az elnököt.

A beszámolóból úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok hivatalaiban jelentős erőfeszítéseket tesznek azért, hogy jogi alapozást találjanak a jövőbeni új vámtarifák bevezetéséhez, vélhetően azért, hogy később ne alakulhasson ki hasonló helyzet, mint aminek végül a hivatkozott bírósági döntés véget vetett.

Például az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselete (USTR) a Brazíliából származó árukra is vámokat javasolt, szintén az 1974-es kereskedelmi törvény 301-es cikkére hivatkozva, amely a más nemzetek által alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni fellépést szolgálja.

Az új illetékek jogi alapozása az elemzői értékelés szerint szilárdabbnak tűnnek, mint azok, amelyeket Trump a nemzetközi sürgősségi gazdasági jogkörökről szóló, 1977-es törvény (IEEPA) alapján vezetett be, és amelyeket az amerikai vámhivatal és a pénzügyminisztérium jelenleg kénytelen visszatéríteni.

A Reutersen megjelent, az amerikai Pénzügyminisztérium által közölt adatok szerint a vám-visszatérítések májusban összesen 21,97 milliárd dollárt tettek ki a 21,93 milliárd dolláros bruttó vámbevétellel szemben, ami 42 millió dolláros nettó vámkiáramlást jelentett a hónapban. Ez azt jelenti, hogy májusban negatívba fordult a vámegyenleg.

A visszautalt tételek még az inflációs nyomást is növelhetik

Egyelőre azonban nem világos, hogy a fentiek kapcsán zajló visszatérítések milyen gyorsan és milyen mértékben fejtik ki hatásukat a fogyasztói oldalon, azaz azok révén kialakul-e árcsökkenés, amivel ugyanakkor az inflációs nyomás emelkedése is megjelenhet. Ráadásul az új vámok épp akkor sújtják a piacot, amikor az amerikai gazdaságnak az iráni háborúhoz kapcsolódóan az olajtól a műanyagokig mindennek a megemelkedett költségeit kell nyögnie, és ezen visszamenőlegesen már az előzetes békeszerződés aláírása sem változtat.