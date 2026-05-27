Brüsszel meglépte: egy évre eltörlik a vámokat a műtrágyára, fellélegezhetnek az európai gazdák

Egy évre felfüggeszti az Európai Unió a legfontosabb nitrogénalapú műtrágyák vámját, hogy csökkentse a gazdák terheit és stabilizálja az élelmiszer-termelést. A döntés egyszerre jelent könnyebbséget az európai mezőgazdaságnak és újabb gazdasági csapást Oroszországnak és Fehéroroszországnak.

Komoly döntést hozott az Európai Tanács: egy évre felfüggesztik a vámokat több kulcsfontosságú nitrogénalapú műtrágya és alapanyag importjára.

Az intézkedés olyan termékeket érint, mint a karbamid és az ammónia, amelyek alapvető szerepet játszanak az európai mezőgazdaság működésében.

Brüsszel közleménye szerint a lépés elsődleges célja az, hogy mérsékelje az európai gazdák költségeit és stabilabb ellátást biztosítson a műtrágyapiacon. Az Európai Bizottság becslése alapján az intézkedés mintegy 60 millió eurónyi vámterhet vehet le az agrárszektor és a műtrágyaipar válláról.

A döntés hátterében az elmúlt évek brutális áremelkedése áll. A műtrágyák ára 2021 óta jelentősen megugrott, ami nemcsak a gazdákat sodorta nehéz helyzetbe, hanem az élelmiszerárakat is felfelé tolta Európa-szerte. Az EU szerint a magas inputköltségek már az élelmiszerbiztonságot és az agrártermelés stabilitását is veszélyeztették.

Makis Keravnos ciprusi pénzügyminiszter a döntés kapcsán úgy fogalmazott: az európai gazdák számára most könnyebbé válik a megfizethető és megbízható műtrágya-beszerzés, miközben az unió gyorsítja az elszakadást az orosz és fehérorosz termékektől.

Az EU ezzel egyértelművé tette, hogy a vámfelfüggesztés nem vonatkozik az Oroszországból érkező termékekre az Ukrajna elleni háború miatt. Fehéroroszország szintén kimarad a kedvezményből, mivel Brüsszel szerint támogatja Moszkvát és figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jogot, valamint az alapvető szabadságjogokat.