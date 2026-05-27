Brüsszel meglépte: egy évre eltörlik a vámokat a műtrágyára, fellélegezhetnek az európai gazdák
Egy évre felfüggeszti az Európai Unió a legfontosabb nitrogénalapú műtrágyák vámját, hogy csökkentse a gazdák terheit és stabilizálja az élelmiszer-termelést. A döntés egyszerre jelent könnyebbséget az európai mezőgazdaságnak és újabb gazdasági csapást Oroszországnak és Fehéroroszországnak.
Komoly döntést hozott az Európai Tanács: egy évre felfüggesztik a vámokat több kulcsfontosságú nitrogénalapú műtrágya és alapanyag importjára.
Az intézkedés olyan termékeket érint, mint a karbamid és az ammónia, amelyek alapvető szerepet játszanak az európai mezőgazdaság működésében.
Brüsszel közleménye szerint a lépés elsődleges célja az, hogy mérsékelje az európai gazdák költségeit és stabilabb ellátást biztosítson a műtrágyapiacon. Az Európai Bizottság becslése alapján az intézkedés mintegy 60 millió eurónyi vámterhet vehet le az agrárszektor és a műtrágyaipar válláról.
A döntés hátterében az elmúlt évek brutális áremelkedése áll. A műtrágyák ára 2021 óta jelentősen megugrott, ami nemcsak a gazdákat sodorta nehéz helyzetbe, hanem az élelmiszerárakat is felfelé tolta Európa-szerte. Az EU szerint a magas inputköltségek már az élelmiszerbiztonságot és az agrártermelés stabilitását is veszélyeztették.
Makis Keravnos ciprusi pénzügyminiszter a döntés kapcsán úgy fogalmazott: az európai gazdák számára most könnyebbé válik a megfizethető és megbízható műtrágya-beszerzés, miközben az unió gyorsítja az elszakadást az orosz és fehérorosz termékektől.
Elszállnak a műtrágyaárak, ha pedig hiány lesz abból, azt az európai mezőgazdaság is megérzi
Ázsia, Afrika egyes országaiban, de akár Európában is élelmiszerválsághoz vezethet a több növény esetében most kezdődő vetési időszakban az iráni válság nyomán fellépő műtrágyahiány. A nitrogéntartalmú árucikkek forgalma drasztikusan visszaesett, a globálisan elérhető műtrágyamennyiségeknél pedig egyrészt a már most megugrott árak emelkedése, másrészt készlethiányt vetítenek előre. A magyar kormány már figyelmeztette az EU-t, kérdés, ott meghallják-e azt.
A mezőgazdaság túlélése is politikai játszmává vált
Az EU ezzel egyértelművé tette, hogy a vámfelfüggesztés nem vonatkozik az Oroszországból érkező termékekre az Ukrajna elleni háború miatt. Fehéroroszország szintén kimarad a kedvezményből, mivel Brüsszel szerint támogatja Moszkvát és figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jogot, valamint az alapvető szabadságjogokat.
A vámmentesség tehát kizárólag más exportőrökre vonatkozik. Az Európai Unió ezzel párhuzamosan új kereskedelmi partnereket keres, hogy diverzifikálja a műtrágyaellátást és csökkentse a geopolitikai kockázatokat.
Az intézkedés ugyanakkor nem korlátlan. Az EU kvótát vezet be, amely a 2024-es úgynevezett MFN-import mennyiségéhez igazodik, kiegészítve az Oroszországból és Fehéroroszországból tavaly behozott mennyiségek 20 százalékával.
Brüsszel ezzel próbálja megvédeni az európai műtrágyagyártókat attól, hogy teljesen kiszoruljanak a piacról.
A számok jól mutatják, mekkora piacról van szó. Az EU 2024-ben körülbelül
- 2 millió tonna ammóniát és 5,9 millió tonna karbamidot importál;
- emellett további 6,7 millió tonna nitrogénalapú műtrágya és nitrogéntartalmú keverék érkezett az unióba.
Bár az EU már most is jelentős mennyiséget hoz be vámmentesen olyan országokból, amelyek kedvezményes hozzáférést élveznek az uniós piachoz, továbbra is hatalmas volumen érkezik olyan államokból, amelyekre 5,5–6,5 százalékos közös vámtarifa vonatkozik.
A mostani döntés a hivatalos uniós közlönyben történő megjelenést követő napon lép hatályba, és egy évig marad érvényben. Az Európai Bizottság közben folyamatosan figyeli majd a műtrágyapiac alakulását, és szükség esetén akár meghosszabbíthatja vagy módosíthatja az intézkedést.
Élelmiszerválság fenyeget: a búzával nagy baj lesz idén, a világ legnagyobb exportőre jóval kevesebbet vet a műtrágyahiány miatt
Ausztrália különösen sebezhető, mivel nem termel műtrágyát. Az ellátási lánc zavarai tovább emelik a búza világpiaci árát.