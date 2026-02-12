Egyre több készpénzt halmoznak fel az emberek, a jegybank próbálja szépíteni a történetet

Az ukrán jegybank adatai szerint 2025-ben a forgalomban lévő készpénzállomány 12,6 százalékkal, azaz 103,9 milliárd hrivnyával nőtt, és 2026. január 1-jére elérte a 926,3 milliárd hrivnyát. Ez gyorsabb bővülés, mint 2024-ben, amikor 7,6 százalék volt a növekedés üteme. Az NBU szerint a jelenség mögött nem pusztán a háborús kockázatok állnak.

Készpénzből egyre többet halmoznak fel az ukránok / Fotó: ShapikMedia / Shutterstock

„A készpénz növekedése részben a gazdasági aktivitás élénkülésével, a bérek és szociális juttatások emelkedésével, valamint a stabil fogyasztói kereslettel magyarázható” – vélekedett az ukrán jegybank. Az infláció 2025-ben éves alapon 8 százalék körül alakult, miközben a készpénzállomány 12,5 százalék feletti ütemben nőtt.

Nő a készpénzhasználat az ukrán lakosság körében

A lakosság oldaláról ugyanakkor más hangsúly jelenik meg. Sokak szerint az áramkimaradások miatt kénytelenek több készpénzt tartani maguknál, ugyanis míg a nagyobb üzletekben többnyire működik a kártyás fizetés, a kisebb boltok áramszünet idején gyakran csak készpénzt fogadnak el.

Az ATM-ek sem mindig elérhetők, ezért biztonságosabbnak érzik a készpénzes fizetést.

A banki korlátozások is hozzájárulnak a bizonytalansághoz. 2025-ben a pénzintézetek havi 100 ezer hrivnyás (740 ezer forintos) limitet vezettek be a magánszemélyek közötti átutalásokra, a magasabb kockázatú ügyfelek esetében 50 ezer hrivnyára (370 ezer forintra) csökkentve a plafont. A limit feletti tranzakciókhoz jövedelemigazolás szükséges. A szakértők azonban nem tartják ezt döntő tényezőnek.

Az átutalási korlátok hatása minimális. A növekedés fő okai a szezonális kifizetések, prémiumok, osztalékok, valamint az energetikai kockázatok miatti óvatossági készpénztartás

– magyarázta Viktorija Mahnonoszova, a Unex Bank operatív igazgatója.

A számok ugyan emelkedést mutatnak, de a teljes gazdasághoz viszonyítva a készpénz súlya nem nő drámaian. Mihajlo Demkiv, az ICU befektetési csoport elemzője szerint a készpénz aránya a GDP-hez mérten történelmi mélypont közelében van: 2023 végén 11,5 százalék, 2024 végén 10,7 százalék, 2025 végére pedig 10,4 százalék volt.