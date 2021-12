Az Alibaba előrejelzése szerint az árbevétel idei növekedése a legalacsonyabb lesz a részvény 2014-es tőzsdére lépése óta. A papír Hongkongban 5,34 százalékot esett, míg az amerikai nyitás előtti kereskedésben 6,49-ot szánkázott a jegyzés.

A kínai e-kereskedő óriás csütörtökön bejelentette, hogy a szeptember végével záródott negyedév bevétele és működési eredménye alacsonyabb, mint az elemzők becslése az S&P Global Marketen.

A riportált negyedévben ugyan az e-kereskedelemből származó árbevétel 29 százalékkal nőtt az előző évi azonos időszakhoz képest, de a növekedés csupán 16 százalék volna a Sun Art áruházlánc konszolidálása nélkül, amelyben az Alibaba tavaly szerzett meghatározó részesedést.

Fotó: GREG BAKER / AFP

Miközben az árbevétel 200,69 milliárd jüanra (31,44 milliárd dollárra) nőtt, ami hat negyedév óta a leglassabb bővülési ütem, addig az elemzők 204,93 milliárd jüan bevételre számítottak.

A kiigazított nettó eredmény 28,52 milliárd jüan, ami 39 százalékos visszaesés év per év alapon. A csalódást keltő gyorsjelentést a lassuló fogyasztással, a fokozódó versennyel és a szabályozási szigorral magyarázta a menedzsment.

Ráadásul egy héttel ezelőtt a szingli napról is felemás számokat közölt a vállalat.

A november 11-re időzített vásár, mely már fekete pénteket és a net hétfőt is túlnőtte, ugyan bevételi rekordot hozott, ám egyúttal a fesztivál történetének leglassabb növekedését, ugyanis a 11 napos kampány bruttó árumennyisége csak 8,5 százalékkal bővült 2020-hoz képest. Ami a múlt héten a részvény hongkongi és New York-i piacán is csalódást keltett.