A metaverzum kifejezést először Neal Stephenson használta egy 1992-es novellájában, és egy számítógép megalkotta világegyetemet jelent. Bár a koncepció nem új, sok iparág számára még csak most került elérhető közelségbe a virtuális kiterjesztés.

Fotó: Shutterstock

A metaverzum egy 3D-s digitális világ, amelyben az emberek egymással találkozhatnak, üzleteket köthetnek és új élményeket élhetnek át.

Kicsit továbbgondolva, ez az elképzelés forradalmasíthatja azt, ahogyan most élünk, és új minőséget adhat az internetnek. A verseny megindult, most úgy tűnik, hogy a volt Facebook (Meta) és a Microsoft harcol az első megalkotott metaverzum dicsőségéért. Egyelőre még nehezen jelezhető előre, ki lesz a nyertes.

Azonban az már most látszik, hogy hardver- és szoftvergyártók, felhőszolgáltatók sora húzhat hasznot az új trendekből. Ennek megfelelően az Nvidia és a Roblox árfolyama az elmúlt hetekben már az egekbe szárnyalt. A jövőbeli metaiparág számos részvénye azonban még relatíve olcsónak mondható.

Az Autodesk a világ vezető cége a 2D-s és 3D-s tervezőszoftverek terén. A szórakoztatóiparban és az IKEA-bútorok tervezésében is ezt használják. A vállalat piaci kapitalizációja már meghaladja a 70 milliárd dollárt. A technológiai szektorban tapasztalt ralihoz képest az Autodesk mostanáig szolidan teljesített, hisz a korábbi felhasználási területeken már megnyerte, amit meg lehetett, és a vállalatfejlődés érett szakaszába lépett. Eddig a bideni infrastruktúra-csomag és az európai fiskális lazítási hullám támogatta az árfolyamot, hiszen ez a két kontinens adja a megrendelések 80 százalékát. Most azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az Autodesk terveit nem kell feltétlenül megépíteni. Az épületekben megtervezett animációk, játékok 3D-s kivitelezésére már most alkalmas a program. A fejlesztők jelenleg is használják az Autodesket a videójáték-iparban is, hogy az avatarokat megfelelő környezetbe helyezzék.

A Unity Software Inc. egy amerikai videójátékszoftver-fejlesztő vállalat. A módosított és virtuális valóságban írt játékok 60 százalékát Unityben alkotják meg.

A Unity a fejlesztések során lehetővé teszi, hogy egy programozó akár 20 különböző platformra egyszerre írjon 3D-s játékot, szemben a legtöbb motorral, melyeknél pl. a Windowsra vagy Playstationre egyenként kell fejleszteni.

A játékkészítési folyamat egységesítése azt is jelenti, hogy nem kell regionális változatokat kidolgozni. Tavaly a top 100 játékból 94 már Unityval készült, és jelentős a nem játékcélú felhasználók száma is.