A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) november 17-i hatállyal kijelölt tanácsadónak (Nomad) jelölte ki az SPB Befektetési Zrt.-t az Xtend-piacon.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Az új Nomad a tőzsdei bevezetést megelőzően és azt követően is tanácsaival segíti a kibocsátókat, de a befektetők számára is biztosítékul szolgál, mivel a kibocsátók átvilágítása és monitorozása is a feladatai közé tartozik.