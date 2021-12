Öt héttel a bombasikert hozó tőzsdei megjelenése után közzétette első hivatalos negyedéves gyorsjelentését a világ harmadik legmagasabbra értékelt járműgyártó vállalata, az amerikai Rivian.

A kapitalizációs listán a Teslát és a Toyotát nagyvonalúan maga elé engedő elektromos autógyártó 93 milliárd dolláros körüli piaci értékéből tíz százalékot elveszített azután, hogy ismertette harmadik negyedéves számait. Az 1,2 milliárd dolláros veszteség önmagában is sokkolóan hatott, az pedig végképp, hogy az elektromos kisteherautók és furgonok piacát meghódítani igyekvő cég néhány száz autóval levesebbet gyárt le az idén tervezett 1200-nál.

Fotó: Michael M. Santiago

Robert Scaringe alapító vezérigazgató a jelentés publikálását követő tájékoztatón azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy

a Rivian gyors egymásutánban három modell gyártását is megkezdi Illinois állambeli Normalban lévő, jelenleg évi 150 ezer darabos kapacitású üzemében és ez egy hagyományos autógyártónak is nagy kihívást jelentene, nemhogy egy, a fizikai autógyártást szeptemberben megkezdett startupnak.

Amely mögött – tegyük hozzá – tőkeerős és szakmailag magasan jegyzett tulajdonosok állnak, hiszen a Rivianban az Amazon e-kereskedelmi óriás 20 százalék, míg Amerika legsikeresebb kisteherautóját, az F-150-est gyártó Ford 12 százalékkal rendelkezik.

A Rivian az R1T pickup gyártásával indított, a napokban kezdik meg városi terepjárójuk (SUV) sorozatgyártását és az Amazon által rendelt furgonflotta első példányai is még az idén legördülhetnek a futószalagról. A harmadik negyedévben a 652 elkészült járműből 386-ot adtak át megrendelőiknek, ami a gyártással kapcsolatos gyermekbetegségekkel még indokolható is. A hátráltató tényezők sora a globális csip- és alkatrészhiánytól a járványon és az akkumulátor problémákon át egészen a szakképzett munkaerő hiányáig terjed. Most gőzerővel dolgoznak a gyártási menetrend felgyorsításán, amire szükség is van, hiszen a rivális Tesla sorozatos csúszások után jövő év végén már megkezdheti a Cybertruck pickup sorozatgyártását – nem is szólva az elektromos F-150-esek piachódításáról. Utóbbi gyártókapacitását már három évre előre lekötötték. Igaz, a Rivian sem panaszkodhat, az Amazon két éve adott le nála egy százezer darabos megrendelést áruszállító furgonokra.

Scaringe most hivatalosan is bejelentette, hogy

Texas és Arizona helyett Georgiában lesz a Rivian második gyára.

Augusztus óta nem csak a beruházás helyszíne változott meg, hanem a mérete is: 200 ezer helyett 400 ezres lesz az éves kapacitás és 2027 helyett már 2024-től termelnének. A 7500 új munkahely és az 5 milliárd dolláros költség viszont változatlan. Egyidejűleg az illinois-i üzemet is 200 ezresre fejlesztik fel. A Rivian az évtized végére elérné az egymilliós kapacitást, ehhez Európában és Kínában is nyitna gyárakat.

A pénz nem akadály, a cég 14 milliárd dollárt szedett be a tőzsdei kibocsátással, előtte pedig a tulajdonosai dobtak össze 10,5 milliárd dollárt az induláshoz.

Ezzel áll szemben bevételi oldalon az az egymillió dollár, amit a harmadik negyedévben járműveik eladásáért beszedtek. A furgon üzletből a General Motors sem maradhat ki, a detroitiak fő megrendelője a csomagszállító FedEx lehet, amely a GM Brightdrop EV600-asaira áll át a következő éveken. A váltás költségvonzata s a megrendelt e-furgonok mennyisége egyelőre nem ismert – az 500 darabos tesztállományon kívül.