vámháború
Donald Trump
Kanada

Kanada most egy politikai hirdetéssel verte ki a biztosítékot Donald Trumpnál: minden tárgyalást berekeszt az elnök

Az amerikai elnök leállított minden kereskedelmi tárgyalást. Kanada Ronald Reagannal kampányol az amerikai vámok ellen.
M. Cs.
2025.10.24., 13:20

Donald Trump amerikai elnök leállított minden kereskedelmi tárgyalást az ország északi szomszédjával egy politikai hirdetés miatt, amelyet az ontariói kormány fizetett, és amelyben állítólag negatívan beszél a vámokról egyik elődje, Ronald Reagan. Trump szerint Kanada ezzel befolyásolni próbálja az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntését a vámháború sorsáról.

Kanada trump
Kanada nem először húzta ki a gyufát az amerikai elnöknél / Fotó: AFP

Doug Ford ontariói kormányfő a hónap közepén jelentette be, hogy a tartomány 75 millió dollárt költ politikai hirdetésekre az Egyesült Államokban a vámokról, és ezekben fel fogják majd használni Reagant is, akinek ő személy szerint „nagy rajongója”. A kampány kezdetét október 16-án jelentette be az X közösségi oldalon.

Trumpnál az a hirdetés verte ki a biztosítékot, amelyben az Egyesült Államok 40. elnökének 1987. áprilisi rádióbeszédét idézik. „Amikor valaki arról beszél, hogy vessünk ki vámokat a külföldi importra, úgy tűnik, hogy ezzel hazafiasan cselekszik, mert védi az amerikai termékeket és munkahelyeket. És néha rövid ideig működik is a dolog, de hosszú távon minden amerikai munkásnak és fogyasztónak ártanak az ilyen kereskedelmi korlátozások” – mondta Reagan.

A Ronald Reagan Elnöki Alapítvány és Intézet is kiadott egy közleményt, amely szerint a hirdetésben félreértelmezik a kanadaiak a beszédet, és azt engedély nélkül használták fel. Azt azonban 

nem állítják, hogy félrevezető lenne a reklám,

amelyet egyébként már azóta folyamatosan vetítenek.

Kanada nem először húzza ki a gyufát

Ez már a második alkalom volt, hogy Trump leállította a tárgyalásokat az ország egyik legfontosabb kereskedelmi partnerével. Ez először június 27-én történt meg, amikor Ottawa digitális szolgáltatási adót vetett ki az amerikai tech cégekre – ezt két nappal később visszavonták, emlékeztetett a CNBC.

 

Akkori döntésével a tárgyalások megszakításáról Trump az Európai Uniónak is üzent, mert szerinte az északi szomszéd a lépéssel Brüsszelt másolta.

A kanadai kormány ugyan nem kommentálta az amerikai elnök legújabb tettét, de Mark Carney kormányfő csütörtökön újságírók előtt közölte, hogy Kanada csak egyenlő feltételeket fogad el a kétoldalú kapcsolatokban, és csak akkora hozzáférést engedélyez a piacához az amerikai cégeknek, mint az Egyesült Államok a kanadaiaknak, ha a különböző kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalások végül kudarcba fulladnak.

Trump amerikai elnök idén év elején vámokat vetett ki a kanadai 

  • acélra, 
  • alumíniumra 
  • és autókra, 

ami arra késztette Ottawát, hogy hasonló intézkedésekkel válaszoljon.

A két fél hetek óta tárgyal egy lehetséges megállapodásról az acél- és alumíniumiparban,

de a Reuters tudósítása szerint Carney óvatosságra intett ebben a kérdésben.

Zsugorodik a GDP, nő a munkanélküliség

Kanada az Egyesült Államok egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, a teljes kétoldalú forgalom tavaly elérte a 917,4 milliárd dollárt; az amerikai deficit 36 milliárd dollár volt a USAFacts portál szerint.

Canada Economy
A vámháború súlyos károkat okoz a kanadai gadaságnak / Fotó: NurPhoto via AFP

A kanadai gazdaság számára súlyos csapást jelentenek az amerikai vámok, a GDP 0,4 százalékkal zsugorodott az év második negyedében, a munkanélküliség kilencéves csúcson, 7,1 százalékon áll.

„Ez az utolsó dolog, amire bármelyik érintett országnak szüksége van” – nyilatkozta Jack Buffington, a denveri egyetem ellátásilánc-programjának igazgatója a CNN-nek Trump bejelentése után. 

Stabilizálnunk kell az észak-amerikai ellátási láncot, különösen figyelembe véve az Egyesült Államok Kínával kapcsolatos kihívásait

– tette hozzá.

Jövőre fogják felülvizsgálni a 2020-ban Trump által kötött háromoldalú szabadkereskedelmi megállapodást a két ország és Mexikó között.


 

