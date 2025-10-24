Kanada most egy politikai hirdetéssel verte ki a biztosítékot Donald Trumpnál: minden tárgyalást berekeszt az elnök

Donald Trump amerikai elnök leállított minden kereskedelmi tárgyalást az ország északi szomszédjával egy politikai hirdetés miatt, amelyet az ontariói kormány fizetett, és amelyben állítólag negatívan beszél a vámokról egyik elődje, Ronald Reagan. Trump szerint Kanada ezzel befolyásolni próbálja az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntését a vámháború sorsáról.

Kanada nem először húzta ki a gyufát az amerikai elnöknél / Fotó: AFP

Doug Ford ontariói kormányfő a hónap közepén jelentette be, hogy a tartomány 75 millió dollárt költ politikai hirdetésekre az Egyesült Államokban a vámokról, és ezekben fel fogják majd használni Reagant is, akinek ő személy szerint „nagy rajongója”. A kampány kezdetét október 16-án jelentette be az X közösségi oldalon.

Trumpnál az a hirdetés verte ki a biztosítékot, amelyben az Egyesült Államok 40. elnökének 1987. áprilisi rádióbeszédét idézik. „Amikor valaki arról beszél, hogy vessünk ki vámokat a külföldi importra, úgy tűnik, hogy ezzel hazafiasan cselekszik, mert védi az amerikai termékeket és munkahelyeket. És néha rövid ideig működik is a dolog, de hosszú távon minden amerikai munkásnak és fogyasztónak ártanak az ilyen kereskedelmi korlátozások” – mondta Reagan.

A Ronald Reagan Elnöki Alapítvány és Intézet is kiadott egy közleményt, amely szerint a hirdetésben félreértelmezik a kanadaiak a beszédet, és azt engedély nélkül használták fel. Azt azonban

nem állítják, hogy félrevezető lenne a reklám,

amelyet egyébként már azóta folyamatosan vetítenek.

Kanada nem először húzza ki a gyufát

Ez már a második alkalom volt, hogy Trump leállította a tárgyalásokat az ország egyik legfontosabb kereskedelmi partnerével. Ez először június 27-én történt meg, amikor Ottawa digitális szolgáltatási adót vetett ki az amerikai tech cégekre – ezt két nappal később visszavonták, emlékeztetett a CNBC.

It’s official: Ontario’s new advertising campaign in the U.S. has launched.



Using every tool we have, we’ll never stop making the case against American tariffs on Canada. The way to prosperity is by working together.



Watch our new ad. pic.twitter.com/SgIVC1cqMJ — Doug Ford (@fordnation) October 16, 2025

Akkori döntésével a tárgyalások megszakításáról Trump az Európai Uniónak is üzent, mert szerinte az északi szomszéd a lépéssel Brüsszelt másolta.

A kanadai kormány ugyan nem kommentálta az amerikai elnök legújabb tettét, de Mark Carney kormányfő csütörtökön újságírók előtt közölte, hogy Kanada csak egyenlő feltételeket fogad el a kétoldalú kapcsolatokban, és csak akkora hozzáférést engedélyez a piacához az amerikai cégeknek, mint az Egyesült Államok a kanadaiaknak, ha a különböző kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalások végül kudarcba fulladnak.