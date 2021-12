Hétfőn még temették a piacok Biden elnök 2 ezer milliárd dolláros programját, a Build Back Better csomagot, miután a hétvégén Nyugat-Virginia kormányzója, Joe Manchin szenátor megbontotta a demokraták egységét az 50-50 arányban megosztott Szenátusban. Ezzel szemben kedden hajnalban Ázsiában már vaskos pluszokat láthattunk, s az európai tőzsdék is zöldbe borultak.

Joe Manchin Fotó: AFP

Mint kiderült, Biden elnök a lelkére beszélt Manchinnak, s feléledt a remény, hogy összehozható egy legalább 1750 milliárdos újjáépítési csomag.

A tőzsdei visszapattanás ellenére, továbbra is sok a kérdőjel. Bár a Wall Street Journal szerint a demokrata frakciót vezető Chuck Schumer szenátor az év eleji szavazás mellett kardoskodik, egyelőre a demokraták tábora is megosztott. Különösen azok a szenátorok bizonytalanok, akik újraválasztásra készülődnek. Például Manchin támogatottsága jelenleg 60 százalékos a közvélemény-kutatások szerint, miközben a nyugat-virginiai szavazók 70 százaléka elutasítja a Biden csomagot. De mások is bizonytalanok. Azt amerikai tőzsdei lap szerint Maggie Hassan New Hampshire-i szenátor sem fog megszavazni egy olyan törvényjavaslatot, amely felduzzasztja a költségvetési hiányt, miközben növeli a vállalatok adóterhelését.

Mindenesetre, az amerikai elnök sajtótitkára, Jen Psaki világossá tette, hogy folyamatos nyomás alatt tartják az ingadozó demokrata szenátorokat, hogy tartsák magukat az „adott szavukhoz”.