Lazul az omikron-szorítás a tőzsdék nyakán

Miután a sokak által orákulumként tisztelt Anthony Fauci, a Fehér Ház járványügyi főtanácsadója a vírussal szembeni aggodalmak eloszlatásaként értelmezhető nyilatkozatot tett – egyben az oltások fontosságát sulykolva – a tőzsdék megkönnyebbültek, noha a mértékadó tőkepiaci szakértők szerint

eleve túlreagálták az omikron várható hatását.

A gyógyszergyártók részvényeiből hamar kitárazódott az „omikron-prémium”. A BioNTech papírja hétfőn 19 százalékot veszített értékéből, kedden már korrigálni fog, erre utal a nyitás előtt 3,3 százalékkal felfelé mutató árfolyam. Vakcinagyártó- és fejlesztő partnere, az amerikai Pfizer olcsóbban megúszta, a hétfői 5,1 százalékos esés után 0,7 százalékos pluszban várta a keddi nyitást. Az AstraZeneca 2,4 százalékkal csúszott lejjebb. A több lábon álló, a Janssen vakcinát gyártó Johnson&Johnson 2,23 százalékkal erősödött hétfőn és enyhe pluszban várta a keddi nyitást is. Különös, hogy az omikron variáns elleni sikerekről frissen beszámoló cégek részvényeit is elkalapálták, azt hívén, fáradozásaikból üzleti profitot nemigen lehet majd remélni.

Az amerikai Vir Biotechnology árfolyama 14 százalékos zuhanás után négyszázalékos plusszal indulhat a keddi kereskedésnek. Ők a brit GlaxoSmithKline-nal közös (GSK) kutatásuk korai szakaszának eredményeit publikálták, mely szerint antitest-terápiájuk sikeresnek mutatkozik az omikron fertőzés kezelésében. A Johnson&Johnsonhoz hasonlóan több lábon álló GSK, egy százalékon belüli emelkedést mutatott. Kiváló hírről számolt be a Hyundai Bioscience is, a dél-koreai társaság a Covid-19 kezelésében hatásos gyógyszerkombinációt dolgozott ki, s a sikeres állatkísérletek után a humán tesztek elvégzéséhez is megkapták az engedélyt. A szöuli tőzsdén ennek ellenére 15 százalékot zuhant az árfolyama.