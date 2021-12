Az Airbus csütörtökön jó hírt közölhetett azzal, hogy rá esett az ausztrál Qantas légitársaság választása, és az ő gépeikkel fogják ezentúl a szállítani belföldön az utasaikat. A Qantas az elöregedőfélben lévő Boeing flottát cseréli majd be az új, üzemanyagtakarékos Airbusokra. Első körben 20 darab A321XLR és ugyanennyi A220-300 típusú repülőt szerez be, emellett 94 másik Airbus megvásárlására is opciós szerződést kötött.

A vételár nem publikus. A Boeing ezúttal elszállt a megrendelésért vívott versenyben. Az ügylet véglegesítéséhez még be kell szerezni az igazgatóság hozzájárulását és a finanszírozást is meg kell oldani, ezek várhatóan jövő júliusig teljesülnek.

Első új Airbusukat 2023 közepén állíthatják forgalomba az ausztrálok, ezután tíz éven át érkeznek az újabb és újabb utasszállítók, ezzel párhuzamosan selejtezik le és értékesítik a 90 gépből álló Boeing flottát, radikálisan csökkentve ezzel a légitársaság karbon lábnyomának méretét. Utóbbi fontosságát, és az új generációs keskenytörzsű Airbusok hatékonyabb üzemeltetését is kiemelte Alan Joyce, a Qantas vezérigazgatója hozzátéve, hogy az is szempont volt az Airbus kiválasztásakor, hogy fapados leányvállalatuk, az utasforgalmuk 8,5 százalékát lebonyolító Jetstar részére korábban már leadtak egy száz darabból álló A320neo megrendelést, s ezt a két kontingenst rugalmasan kombinálni tudják, igazodva az utasigényekhez.

Joyce szerint nyitva maradt az ajtó a Qantasnak 1959 óta gépeket szállító Boeing előtt is, de hogy beléphessenek rajta, ahhoz vonzóbb ajánlatot kell tenniük. Stabil megrendelőjének pálfordulása érzékenyen érinti a Boeinget, amely a légi forgalomba két katasztrófája után az idén visszaengedett 737 MAX modellcsaládjával kopogtatott az ausztráloknál. Az amerikaiak transzkontinentális járatokhoz használt 787 Dreamlinereket szállítanak csak a Qantasnak. A Qantas új Airbusaihoz hajtómű-szállítóként a Pratt & Whitney-t választották, míg a Jetstarnál a General Electric és a Safran vegyesvállalata volt a befutó.

Ez a hét eddig remekül sikerült az Airbus számára, hiszen a Singapore Airlines-nál is az ő A350-es cargó gépük nyerte a versenyt: hét, egyenként 109 tonna áru szállításra alkalmas óriásgépet adtak el. Bónuszként a 2025-ben debütáló új géptípus első példányát is a szingapúriak kapják. Az új gépekre a hét korosodó Boeing 747F leváltásához van szükség. Ráadásul a Reuters szerint az Airbus hamarosan az Air France-KLM-től is számíthat egy A320-as óriásmegrendelésre, a szerződést épp most öntik végleges formába.

Üröm az örömben, hogy a másik Q-nál, azaz a Qatar Airwaysnél zátonyra futottak az egyeztetések az arab légitársaság flottájához tartozó A350-es széles törzsű utasszállítók garanciális javításáról. Mindkét fél bekeményített, s bíróságra bízza a felületi fedőfesték lepattogzásával és az alatta lévő, villámhárító védőréteg korrodálásával kapcsolatos felelősség és az emiatti kárigény megállapítását. Húsz óriásgépet kellett emiatt kivonni a forgalomból. Ami ennél is nagyobb baj, hogy a katariak nagyon megmérgeltek az Airbusra, és erősen valószínűsítették, hogy 34-35 gépről szóló teherszállító óriásrendelésüket a Boeingnél fogják leadni.