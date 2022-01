A héten Las-Vegasban zajló szórakoztatóelektronikai vásáron, a CES-en főszerepet kap a mobilitás és vele a villanyautók is. Különösen a kisteherautóknál sűrűsödik a mezőny. Mary Barra, a General Motors (GM) elnök-vezérigazgatója magyar idő szerint szerda este mutatja be a Chevrolet Silverado elektronizált pickup változatát, amelynek sorozatgyártását 2023-ban kezdik meg. Érdekesség, hogy a piacot teljesen hidegen hagyta, hogy a GM kilenc évtized után átadta piacvezető helyét Amerikában a Toyotának: a tavalyi adatok szerint a detroitiak 2,218, a japánok 2,332 millió járművet értékesítettek a világ második legnagyobb autópiacán. Barra nem is bánkódott emiatt, arra hívta fel a figyelmet, hogy náluk a darabszám helyett a profitabilitás a vezérmotívum.

Fotó: Michael M. Santiago A Nasdaqon tavaly debütált Rivian is erős kihívója lehet a Ford-GM-Tesla triónak

A GM az utóbbi két kereskedési napon 12 százalékot tapasztott a tavalyi 41 százalékos árfolyam-erősödéséhez, míg a Ford kurzusán a legnagyobb darabszámban fogyó F-150-es pickup villamosított változata, a Lightning felől érkező pozitív hírek 17 százalékot dobtak az utóbbi két napban. Tavaly a Ford-árfolyam 136 százalékkal ralizott, köszönhetően annak, hogy a tavaly májusban bemutatott Lightning immár nem ígéret, megrendeléseik már elérték a 200 ezer darabot és itt le is állították az előjegyzések felvételét. A hangulatot fokozta a Ford bejelentése, miszerint az e-pickup gyártókapacitását megduplázzák, 150 ezresre bővítik.

A 40 ezer dolláros alapárról induló kisteherautó sorozatgyártása még a tavasszal megkezdődik, ezzel az ősszel elstartolt Riviant követi, amelynek R1T nevű modelljével akar tarolni a piacon. Az Amazon-érdekeltségébe tartozó Rivianban egyébként 12 százaléka van a Fordnak, ám közös fejlesztéseket már nem terveznek. A Tesla futurisztikus Cybertruckjának gyártását talán az ősszel megkezdhetik. A Stellantis-csoporthoz tartozó Chrysler is a CES-hez időzítette bejelentését, miszerint a teljes modelpalettájukat elektronizálják 2028 végére és Airflow néven itt mutatják be új koncepcióautóik formavilágát. Az első teljesen elektromos Chryslerre, ami egy limuzin lesz, még három évet kell várni.