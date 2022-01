Két nagy pofonnal indult rögtön a német jelentési szezon csütörtökön, az SAP és a Sartorius árfolyama is zuhanórepülésbe váltott, amint a befektetők tüzetesebben is megismerhették beszámolóikat. A Deutsche Bank éves bázison triplázódó nyeresége viszont némi gyógyírt hozott a részvényesek fájdalmára.

Fotó: ARNE DEDERT / AFP

Az SAP esetében nem is annyira a körvonalaiban már eddig is ismert negyedéves számok, mint inkább a vállalati szoftverek piacán megkerülhetetlen vállalat friss akvizíciójáról szóló hírek gyengítették a reggeli órákban több mint 8 százalékos eséssel, 108 euró alá is bekukkantó részvényeket.

A gyorsjelentés közlésével egyidejűleg jelentették ugyanis be, hogy a cég 95 százalékos többséget szerez a működőtőke-kezelésre és a beszállítók előfinanszírozására specializálódott San Francisco-i Taulia fintech-cégben. Bár a szegmens jelentősége – pláne mostanában – vitathatatlan, a piac hiányolta a részleteket, hiszen csak annyi derült ki, hogy a vételár 1 milliárd dollár alatt megáll, az ügylet zárására pedig már márciusban sor kerülhet.

A továbbra is elsősorban felhő-üzletága felpörgetésére fókuszáló SAP bevételei a tavalyi 4. negyedévben 6 százalékkal, 8 milliárd euróra nőttek éves összevetésben, tisztított üzemi eredménye 11 százalékkal, 2,5 milliárd euró alá csökkent, míg az egy részvényre jutó korrigált profitja tizedével, 1,8 euróra nőtt.

A 2021-ben 1 százalékkal, 8,23 milliárd euróra csökkent tisztított üzemi eredményt ebben az évben is csupán 7,8-8,25 milliárd euró közé várják. A felhőszolgáltatások tavalyi jelentős fejlesztései ugyanis a cég előrejelzése szerint csupán 2023-tól hoznak látványos EBIT-bővülést, ám akkor 10 százalék feletti mértékben.

A laboratóriumi és gyógyszeripari berendezésekkel foglalkozó Sartorius részvényei inkább a felfokozott várakozások és a tavalyi rendkívüli növekedés utáni elkerülhetetlen lassulás miatt gyengültek délelőtt 5 százalékkal, 420 euró alá.

A társaság forgalma tavaly 48 százalékkal, 3,45 milliárd euróra nőtt, aminek 16 százaléka származott beszállítói közreműködéséből a Covid-vakcinák és tesztek gyártásában. Az elemzői várakozásokra minden lényeges soron ráverő Sartorius EBITDA-ja 70 százalékkal, 1,2 milliárd euróra, nettó profitja pedig 85 százalékkal, 550 millióra emelkedett.

A menedzsment idén 14-18 százalékos bevételbővülést vár, változatlanul 34 százalékos EBITDA-ráta mellett. A cég távlati tervei szerint amúgy 2025-ben forgalma eléri az 5 milliárd eurót, és akkor már a profitmarzsa is legalább 34 százalék lesz.

A Deutsche Bank részvényei viszont több mint 5 százalékkal lőttek ki, miután a pénzintézet közölte, hogy befektetési banki üzletágának köszönhetően az elemzők által várt 130 millió eurós veszteség helyett a negyedik negyedévben is nyereséget termelt. Sőt, a 145 millió eurós profit éves bázison csaknem a háromszorosára nőtt. Így a vezető német bankház az évtized legeredményesebb évét zárta, közel 2 milliárd eurós nyereséggel.

Christian Sewing vezérigazgató 2022-ben 8 százalékos tőkemegtérülést vár. Az elemzők is nyereséget prognosztizálnak idén és jövőre is, ám a bank továbbra is az amerikai felügyeleti hatóság célkeresztjében áll.