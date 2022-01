Rekordszintű, 599 497 gigajoule (GJ) hőenergiát értékesített a tavalyi negyedik negyedévben a PannErgy. A geotermikus energiát hasznosító társaság az egy évvel korábbihoz képest 5,6 százalékkal növelte termelését az időszak során, az eredetileg tervezettől azonban így is 3,4 százalékkal elmaradt, elsősorban a közműcég miskolci egységében november 2-11. között fellépett üzemzavar miatt.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI

A PannErgy 2021-ben összesen 1,699 millió gigajoule hőenergiát termelt, 6,1 százalékkal megfejelve 2020-as teljesítményét.

A vezetőség által eredetileg kitűzött éves értékesítési cél alig két százalék híján teljesült, így az EBITDA is a korábban meghatározott, 2,8-2,88 milliárd forintos sávba futhatott be.

A pontos tényszámokra azonban március 24-ig még várniuk kell a befektetőknek, a vállalat ugyanis ekkor teszi közzé 2021-es pénzügyi beszámolóját.

A társaság három projektje közül a miskolci geotermikus rendszer termelése az év utolsó három hónapjában közel kilenc százalékkal, 260 ezer gigajoulera esett vissza, főként a helyi üzem másfél hétig tartó meghibásodásából adódóan. A győri rendszer viszont kiemelkedően teljesített, így kompenzálni tudta az ideiglenesen kieső kapacitásokat. A közelmúlt kapacitásfejlesztő beruházásainak köszönhetően a nyugat-magyarországi termelőegység hőértékesítése ötödével, 330,5 ezer gigajoulera nőtt.

A legkisebb, szentlőrinci projekt termelése 22 százalékkal javult, ami 8,6 ezer gigajoule értékesített mennyiséget jelent.

A PannErgy 2022-ben 1,752 millió gigajoulenyi energiát tervez értékesíteni, ebből a jelenleg is zajló, első negyedévre 646 ezer gigajoule az előirányzat. Mindezek teljesülése esetén a csoportszintű EBITDA – a korábbi tervekkel összhangban – mintegy hét százalékkal, 3-3,1 milliárd forintra nőhet. A menedzsment az ideivel együtt megerősítette 2023-as eredménycélját is. Ez alapján a 3,15-3,25 milliárd forintos EBITDA-tartomány is elérhető két éven belül a miskolci projekt harmadik termelő kútjának idei lemélyítése és üzembe helyezése esetén.