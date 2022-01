Van honnan leereszkednie a Wizzair-árfolyamnak, hiszen a londoni tőzsde pénteki kereskedésében regisztrált 4,7 fontos záróár húsz százalékkal magasabb a frissített célárnál. Indoklásában Bukta Gábor részvényelemző kifejti, hogy nem lát alapvető változást a diszkont légitársaság jelenleg is indokolatlanul magas árazásában, szerinte a felfelé mutató kockázatok, valamint a hosszú távú növekedési ütem már jócskán be vannak árazva a papírba.

A Wizzair részvényei mind saját historikus értékeltségéhez, mind legfontosabb versenytársaihoz képest jelentős prémiummal forognak. A Bloomberg konszenzusa szerint a két évre előremutató P/E ráta – azaz a részvényárfolyam és az egy részvényre eső eredmény nyereség hányadosa – a 12-t közelíti, míg a fő rivális, az ír Ryanair neve mellett csak a 10-es mutató szerepel. A menedzsment a novemberben publikált negyedéves gyorsjelentés mellé egy kifejezetten pesszimista pénzügyi előrejelzést fűzött, és üzemi szinten 200 millió eurós rekordveszteséget jelzett előre a decemberrel zárult három hónapos periódusra, amelynek eredményeit január 26-án ismertetik majd.

Fotó: Móricz-Sabján SImon / VG

Novemberben az elszabadult olajárakat és – az infláció elszállása miatt – az üzemanyagon kívüli költségeik emelkedését okolták a marzsaikra nehezedő nyomás fokozódásáért és akkor az omikron vírusvariáns megjelenésének erős utasszám-csökkentő hatásával még nem is számolhattak. A Concorde a cég előrejelzését túlságosan borúlátónak ítélte, náluk 178 milliós veszteséggel kalkulálnak, s a stabilizálódó olajár helyett inkább a költségoldali nyomás erősödését tartják a nagyobb kockázatnak. A bővülő flotta miatt a fix költségek fokozatosan emelkednek, amit a légitársaság egyre nehezebben termelhet ki a jövőben – amennyiben a vírusfenyegetettség és az utazási korlátozások tartósan velünk maradnak.

Újraszámolták és lefelé korrigálták a folyó és a jövő évre vonatkozó Wizzair-prognózisukat is. A márciussal záruló 2022-es pénzügyi évre eső üzemi veszteséget 165 millióról 491 milliósra növelték, s szerintük a 2023-as év is negatív meglepetéseket és további korrekciókat hozhat. Likviditási fronton is helyt kell állnia a légitársaságnak, hiszen februárban esedékes visszafizetniük a Bank of Englandnek a tavalyelőtt felvett 300 millió fontos „pandémiás” hitelt és a veszteségeiket is pótolniuk kell. Bukta Gábor szerint a légitársaság emiatt hamarosan kötvénykibocsátásra kényszerül, ez viszont rövid távon nyomást helyezhet az immár a pandémiát megelőző szinteket bő tíz százalékkal meghaladó részvényárfolyamra.