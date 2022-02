Erősödéssel fejezték be a napot a már bezárt ázsiai tőzsdék, és pluszban álltak a még nyitva tartó térségbeli piacok is. A sanghaji, a hongkongi és a tajpeji tőzsde továbbra is zárva van a holdújévi ünnepek miatt.

A tokiói börze, a térség irányadó tőzsdéje pénteken 0,66 százalékos emelkedéssel, 27 ezer 421 ponton fejezte be a napot. A részvények szélesebb körét felölelő Topix index 0,56 százalékkal nőtt.

Az ausztrál tőzsde 0,59 százalékkal erősödött.

A még nyitva tartó a dél-koreai tőzsde 1,58, a thaiföldi pedig 0,33 százalékos pluszt jelzett.

Pénteken reggel 7 órakor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 24 cent (0,26 százalék) emelkedéssel, 91,35 dolláron állt.

Az arany ára unciánként 0,16 százalékkal (2,85 dollárral), 1806,95 dollárra nőtt.