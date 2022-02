Erős nyári szezonra számítunk idén

– kezdte a TUI december végén lezárt negyedévéről készült gyorsjelentését bemutató sajtótájékoztatót Fritz Joussen, a csoport vezérigazgatója.

A világjárványból kivezető út egyre jobban kirajzolódik, a kereslet minden piacunkon erősödik

– indokolta derűlátását, amit a számok is alátámasztanak, hiszen január 30-ig 3,5 millióan foglaltak le valamely nyári utat a TUI-nál, ami a 2019-es szint 72 százalékát teszi ki. Az új foglalások teljes mutatószáma pedig már el is érte a két évvel ezelőttit. Ráadásul az utazók már a "jobb minőségű" és ezért drágább nyaralásokra is foglalnak.

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

A világ legnagyobb turisztikai társaságánál az elmúlt 3 hónapos időszakban, amely már az október elején megkezdett 2022-es üzleti év első negyedét képezi, a bevételek a tavalyi év azonos időszakában elért 468,1 millió euróról 2,37 milliárdra, vagyis az ötszörösükre emelkedtek, ezzel párhuzamosan a korrigált üzemi veszteség (EBIT) 675,8 millió euróról 273,6 millió euróra zsugorodott. Eközben megfeleződött a konszolidált nettó veszteség is, méghozzá a bázisidőszaki 790 millió euróról 386,5 millióra.

Az elemzői konszenzus csak 2 milliárd eurós forgalmat várt, ám az EBIT és a nettó profit csalódást keltett, hiszen a prognózis csupán 210 millió eurós deficittel számolt üzemieredmény-soron, illetve mintegy 200 millióval kisebb adózott veszteséget jeleztek előre.

Múlt csütörtökön a konszern 3,3 milliárd eurós likviditással rendelkezett, beleértve a közelmúltbeli 1,1 milliárd eurós tőkeemelésből származó forrást is. Három hónappal ezelőtt még 3,5 milliárd euró volt a kasszában. "A likviditás jelenleg nem jelent problémát" - mondta a csökkenő trend ellenére meglehetősen magabiztosan Joussen. A cégvezetés ugyanakkor - elővigyázatosságra hivatkozva - egy újabb, 1,7 milliárd eurós tőkeemelést tart szükségesnek.

Ezzel egyidejűleg áprilisig a német államnak visszafizetnek 700 millió eurót a korábban kapott több mint 4 milliárd eurós mentőcsomagból. Joussen amúgy azzal számol, hogy a támogatásból 1,1 milliárd euró erejéig részvénycsomagot kapna az állam, s így egy 25 százalék plusz egy részvényes blokkoló kisebbségi pakett jönne létre.

Noha a gyorsjelentés közzétételét követő első reakció pozitív volt a frankfurti börzén, még a délelőtt folyamán esésbe váltott a részvény, és 3 euró alá esve, kora délutánra több mint 3 százalékos mínuszban kötött ki.