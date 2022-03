A hozamemelkedés miatt várható tőkeköltség-növekedésre tekintettel 590 forintról 520 forintra vágta vissza a Magyar Telekom részvényeinek fair értékét Cinkotai Norbert, a KBC Equitas vezető részvényelemzője. Ezzel a KBC nagyjából valamivel a Bloomberg 500 forint körüli elemzői konszenzusa fölé pozicionálta magát, mintegy 28 százalékos felértékelődési potenciált hagyva a papírnak.

A vezető elemző befektetőknek szóló jegyzetében kiemeli, hogy hosszú távon érdekesnek tűnik a Telekom, amely remekül zárta a tavalyi évet. A cég bevételei ugyanis közel 30 milliárd forinttal emelkedtek, miközben az EBITDA 15 milliárd, a működési eredmény pedig 8 milliárd forinttal nőtt.

Fotó: KALLUS GYORGY / VG

A KBC Equitas egyébként továbbra is az elmúlt 6 évben durván 30 százalékkal növekvő magyar mobil-üzletágtól várja a legdinamikusabb, 5 éves időtávon mintegy 15 százalékos bővülést. Ez az előrejelzés ráadásul saját megítélése szerint meglehetősen konzervatív, látva az inflációs várakozásokat, melyek rövid távon jelentősen megemelkedtek, és korántsem biztos, hogy 2023-ban vagy 2024-ben gyorsan csökkennének.

A vezetékes szegmensben lassabban emelkedhet az árbevétel. Vélhetően ezt követően is csökken a hangalapú forgalom jelentősége, miközben a TV-s és internetes bevételek egyre nagyobb teret hódíthatnak. A hálózat egyre jobb minőséget nyújt, amit pénzre tud váltani a vállalat. Másrészt az előfizetők száma is szépen gyarapodhat, míg 2015-2017 körül 1 millió előfizető volt az internetes és TV-s szegmensben, számuk mára 1,3-1,4 millióra kúszott fel. Az előfizetőkre jutó átlagos bevételek azonban inkább stagnálnak, esetleg még enyhén csökkennek is.

A macedón leánynál az elmúlt években trendforduló bontakozott ki, ami a 2020-as jelentős növekedésben csúcsosodott ki. Tavaly viszont pár százalékra normalizálódott az ütem. A balkáni országban alighanem a közeljövőben sem változik markánsan a 2021-es növekedési tempó – teszi hozzá Cinkotai Norbert.

A rendszerintegrációs és információ-technológiai (SI/IT) üzletágban 2021-ben elért, valamivel 85 milliárd forint alatti szint az elemző szerint 5 éves mélypontot jelent, és a következő években sem vár érdemi növekedést, már csak a fokozódó verseny miatt sem.

Mindennek eredőjeként a KBC – a Telekom menedzsmentjéhez hasonlóan – évi 1,5-2,5 százalékos bevételbővülést vár néhány éves távon.

A 2021-ben 90 milliárd fölé javuló EBIT 5 év alatt a bevételekhez hasonló mértékben, hozzávetőlegesen 17 százalékkal erősödhet, megközelítve a 110 milliárd forintot, míg az EBITDA gyarapodása évi 1-1,5 százalékos lehet.

Cinkotai Norbert úgy véli, alapvetően jó irányban tett lépést a Magyar Telekom igazgatósága néhány hete bejelentett új javadalmazási politikájával, amely szerint a részvényesek juttatásai várhatóan a megelőző pénzügyi évben elért, részvényesekre jutó eredmény 60 és 80 százaléka között lesz.

Az elemző véleménye szerint ugyanakkor van realitása a hazai befektetők követelésének is, amely magasabb juttatási szinteket is bőven reálisnak tart a cashflow-termelésre és a jelenlegi eladósodottságra tekintettel. A befektetők számára ugyanis az idehaza elérhető kockázatmentes 6 százalékos hozamhoz képest csak 0,7-1,3 százalékos prémiumot kínál a társaság az aktuális árfolyamon. Emelkedő osztalékpálya esetén ugyanakkor a hozamszint akár 10 százalék közelébe is emelkedhetne a sajátrészvény-vásárlásokkal együtt.

Mint ismert, az aktivista befektető HOLD Alapkezelő a Magyar Telekom április 12-i közgyűlésére is előterjesztette egyebek között osztalékpolitikára vonatkozó javaslatát is, amely szerint előnyösebb lenne a hazai részvényesek számára, ha olyan, magasabb osztalékot fizetne a Telekom, amivel egyszersmind az eladósodottságot is az optimális sávba terelné.

Maga a főtulajdonos Deutsche Telekom amúgy 4 centtel 64 centre emelte idei osztalékát, amely a jelenlegi 17 euró körüli kurzus 3,8 százalékát teszi ki, persze eurós környezetben nem jellemzőek a 6 százalékos kockázatmentes hozamok sem.