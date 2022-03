Az orosz-ukrán háború extrém bizonytalanságot hozott a befektetések piacára is, egyrészt az Oroszország ellen meghozott nemzetközi szankciók miatt, másrészt a háborúról folyamatosan érkező hírek okán. Az eddig megismert szankciók hatásai Európára szinte már biztosan nem elkerülhetők, azonban egyértelmű trendek és irányok nem azonosíthatók még. Az viszont valószínű, hogy azon nyersanyagok ára emelkedni fog a következő időszakban, amelyeknek Oroszország kulcsfontosságú kitermelője.

Ezek közé tartozik az olaj, az európai gáz, az alumínium, a palládium, a nikkel, a búza és a kukorica.

Az arany árában is emelkedésre lehet számítani, mivel a korlátozott fizetőképességet a korábban felhalmozott arany offshore tartalékok felhasználásával vészelheti át Moszkva, amit az oroszok valószínűleg elsősorban Kínával fognak lebonyolítani. Ugyanakkor nem egyértelmű, hogy a már egyébként is magas aranyár mekkora emelkedést produkálhat még, így inkább azokra a területekre célszerű a befektetőknek figyelni, amelyeken még nem történt a korábbi években az aranyhoz hasonló mértékű felárazódás.

Fotó: Pierre Crom / Getty Images

Az arany mellett a búza piacán szintén további áremelkedést eredményezhet, hogy Oroszország és Ukrajna jelentős búzatermelők; a háború miatt kieső mennyiség alapvetően a közel-keleti és az észak-afrikai piacokon keresztül befolyásolja a búza világpiaci árát.

Az Oroszország elleni szankciók jelentős része az iparifémeknél is drágulást okozhat, ahol az egyébként jelentős áremelkedésen átesett alumínium mellett az autóipar által használt palládium ára is növekedhet. A palládium az elmúlt években az egyik legrosszabbul teljesítő fém volt, amely jelentős leértékelődést produkált, 2021-ben 22 százalékot esett, ezért számítok most az árfolyamában jelentősebb emelkedésre.

Az autókatalizátorok miatt a palládium iránti kereslet idén 449 ezer unciával növekszik a bankközi felmérések alapján,

a kínálat azonban feltehetően késik vagy ellehetetlenül majd a szankciókkal összefüggésben a teljesítési és fizetési feltételek megnehezítése miatt.

Az oroszországi export ellátási zavarai miatt feltehetően a dél-afrikai, az amerikai vagy a kanadai piacokról származó palládiumot részesítik majd előnyben az autógyártók, hiszen a palládium – az eddig használt platina helyett - még az emelkedő ára esetén is jobb ellátási lehetőséget biztosít az autóipar számára.