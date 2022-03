Az elmúlt időszak rendkívüli ingadozásokat hozott nem csak a részvény és árupiacokon, de a piaci szereplők várakozásaiban is. Egy esemény bekövetkezésének azonban nagyon-nagy a valószínűsége: globálisan emelkedő, több régióban kúszó, egyes országokban pedig vágtató inflációra számíthatunk.

A magyar piacon elérhető inflációkövető instrumentumok nagy népszerűségnek örvendenek, forintban és euróban is. Amerikai dollárban denominált inflációkövető állampapír nem létezik Magyarországon, de az Egyesült Államok által kibocsátott és garantált Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) sorozat értékpapírszámlán elérhető. Tudni kell azonban, hogy az amerikai inflációkövető állampapír nem tekinthető kockázatmentes befektetési formának.

A TIPS-ek árfolyama a várt infláció és kamatkörnyezet függvényében ugyanúgy változik, mint bármelyik államkötvényé. Lejáratkor ez a kockázat nullára csökken, de tudni kell, hogy a futamidő alatt vagy ha valaki a TIPS-eket tömörítő, tőzsdén kereskedett alapot, azaz ETF-et vásárol, akkor folyamatosan ki van téve az árfolyamingadozásnak.

Az éledező infláció jó növekedési esélyek mellett értékesebbé teszi az inflációkövető termékeket, mint a hagyományos állampapírokat. De az inflációkövető alapok csak addig a pillanatig teljesítenek jól, amíg a piac szerint várt infláció és a mért inflációs ráta össze nem ér. Tehát, ha szimplán magas az infláció, az nem jelenti azt, hogy a TIPS alapok is jól teljesítenek majd. Azt is látni kell, hogy ahogy a nem inflációkövető kötvényalapoknál, úgy itt is az alapban tartott papírok átlagos hátralévő futamidejének emelkedése tovább növeli a rizikót, a kamatemelések hatásait ezek a papírok sem küszöbölik ki.

Léteznek olyan komplex ETF-ek és más alapok is, amelyek bonyolultabb módszereket választanak, hogy a fenti problémákat leküzdjék. Egy-egy régió inflációs várakozásai és mért inflációs rátái között nagy különbségek lehetnek, ezért az inflációkövető termékekből globális szinten válogató alapok népszerűsége már az év eleje óta emelkedik. Ezeknél az alapoknál az alapkezelő – a kibocsátási tájékoztatóban megengedett mértékben – eltérhet az általa követett indextől és preferálhat bizonyos földrajzi területeket vagy futamidőket.

Más alapok a fent említett inflációkövető kötvényeket árupiaci termékekkel, illetve repo ügyletekkel vagy rövid lejáratú állampapírokkal kombinálják. A változó kamatozású kötvények globális kínálata is szóba jöhet az ilyen típusú válogatásnál, de ezek a koncepciók gyakran inkább tekinthetők már abszolút hozamú alapnak, mint infláció elleni védekezésnek.

