Kanada lehet a nagy nyertese az Oroszország elleni szankcióknak. Az ország hasonló éghajlattal és földrajzi tényezőkkel rendelkezik, s ugyanazokat az árukat szállítja, mint Oroszország.

Mindkét ország a világ legnagyobb kőolaj-, urán-, nikkel- és káliumtermelői közé tartozik. És Ukrajna, Oroszország és Kanada egyúttal a világ legnagyobb búzaexportőrei is.

A Wall Street Journal szerint a vásárlók most Kanadához fordulnak, hogy helyettesítsék az orosz energiahordozókat, ásványi anyagokat és gabonát.

Fotó: AFP

A kanadai benchmarknak tekinthető S&P/TSX Composite index, mely a torontói tőzsde teljes kapitalizációjának 70 százalékát reprezentáló 250 vállalatot képez le, a háború kitörése óta eltelt egy hónapban közel 5 százalékot emelkedett. A Pavilion Global Markets kanadai befektetési tanácsadó a torontói tőzsde várható felívelésére hívta fel ügyfelei figyelmét.

Most az egész világ Kanadába jön

– hangsúlyozta Murad Al-Katib, a kanadai gazdáktól gabonát és hüvelyeseket átvevő AGT Food and Ingredients mezőgazdasági felvásárló cég vezérigazgatója. Hozzátéve: Kanada logisztikai problémákkal küzd, mert a már most is túlterhelt vasúti és kikötői hálózatok csekély plusz kapacitással rendelkeznek a hirtelen megugrott több áruigény kielégítésére. A kanadai gabonaszállítók most nehezen találnak üres konténereket, mert azokat már korábban Kínába irányították, ahol hatalmas leszállítandó árukészlet halmozódott fel.

Az ellátási láncok szakadozottsága mellett a környezetvédők is fékezhetik a kanadai szállításokat. A zöldek sikeresen blokkolják az olajvezetékek építését. Miközben Kanada rendelkezik a világ negyedik legnagyobb olajtartalékával. És Jonathan Wilkinson kanadai természeti erőforrásokért felelős miniszter szerint a kanadai olajtermelők napi 300 ezer hordóval növelhetik kitermelésüket. Sonya Savage, Alberta energiaügyi minisztere szerint ennek többszörösével is

növelhető lenne a kanadai olajtermelés, ha a szövetségi kormány feloldaná a termelési korlátozásokat,

melyek a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentését célozzák.

Kanada legnagyobb urántermelője, a Cameco is bejelentette, hogy növeli kitermelését a kanadai és amerikai bányáiban. Ha az uránár emelkedése indokolja, akár 45 százalékos is lehet a kitermelés bővítése. A vállalat részvényei idén 17 százalékot emelkedtek.