Március 16-én elindította várva várt szigorítási ciklusát a Fed. Ugyan nem mertek egyből 50 bázisponttal emelni (bár a döntéshozók közül Jimmy Bullard oda húzta az x-et), maradt a piac által várt 25 bázispont, az üzenet viszont meglehetősen héjára sikeredett. Év végére 1,9 százalékos alapkamatot prognosztizált a híres pontdiagram, 2023 végére meg 2,8-et. Itt érne véget a kamatemelési ciklus.

Fotó: SAUL LOEB

Mindezt úgy tudjuk kontextusba helyezni, ha megnézzük a fogyasztási maginfláció Fed által preferált mércéjére tett előrejelzéseket (a legutóbbi, januárra vonatkozó mért adat 5,2 százalék), 2022-re 4,1, 2023-ra 2,6, 2024-re pedig 2,3 százalék. Mit is jelent ez? Azt, hogy a Fed a jelenlegi mélyen negatív reálkamat (nagyságrendileg –5 százalék) által jellemzett piaci környezetből el szeretne jutni az enyhén pozitív reálkamat világába. Ismételjük együtt, hangosan: pozitív reálkamat Amerikában!? Ne hibáztassuk magunkat, ha akaratlanul kérdő mondat lett belőle. Restriktív monetáris politika, pozitív reálkamat egy 30 ezer milliárd dolláros adóssághegyet cipelő gazdaságban – unikornis, tündérpor stb.

Az amerikai hozamgörbe lapossága pont ezt a kétkedést fejezi ki. Vegyük most a tízéves állampapírok hozamtöbbletét a kétéves papírokkal szemben (de más lejáratokat is nézhetnénk): ez most nagyságrendileg 20 bázispont. A múltbéli tapasztalatok alapján a piac úgy gondolja, hogy ha 50 bázispont alatt van ez a hozamkülönbözet (szpread), akkor recessziós veszélyzónában halad a gazdaság. Az ábráról leolvasható, hogy hasonló értékek mellett kellett visszavonulót fújnia Jerome Powell Fed-elnöknek 2019 elején, amikor a kamatemelések és mennyiségi szigorítás együttese kifektette a részvénypiacokat.

Akkor érdemi inflációs veszély nem fenyegette Amerikát, ezért életbe tudott lépni a Fed-put. Most viszont gyökeresen eltérő környezetben laposodott el az amerikai hozamgörbe. A pozitív reálkamatot zászlajára tűző Fed eltökéltséget mutat: kerül, amibe kerül, le akarják törni az elszaladó inflációt. A 2-2,25 százalékos szinten ellaposodó hozamgörbe tolmácsolásában a kötvénypiac várakozásai szerint a Fed-szigorítás jó eséllyel recesszióhoz vezethet, így könnyen lehet, hogy a pozitív amerikai reálkamat is megmarad az unikornisok és a tündérpor világában.