A svájci bankok versenyelőnyét sokáig a banktitok szigorú őrzése adta, ám a világ változóban van, aminek nagy vesztesei között van a Credit Suisse, mely sorozatos botrányokkal szerepelt az elmúlt hónapokban a sajtóban. Ezek között volt az az értékpapír is, melyet a bank a jachtvásárlásokra és magánrepülők finanszírozására adott hiteleiből hozott létre. A botrányt itt főként az jelentette, hogy a 2008-as pénzügyi válságot okozó jelzáloghitel által fedezett értékpapírokhoz hasonló termékével a svájci pénzintézet a szankciók által sújtott oligarchák jelentette kockázatot kívánta értékesíteni.

Fotó: Chris Ratcliffe / Bloomberg via Getty Images

Miután az eme rendhagyó termék információi napvilágot láttak, a Financial Times szerint a bank arra kérte ügyfeleit, hogy minden azzal kapcsolatos bizalmas információt töröljenek, ezzel is megakadályozva a további szivárogtatást. A Credit Suisse bizalmas információi közül nem csak a jachthitelekből készült értékpapírok tűntek fel a közelmúltban, hiszen a bank több mint 30 ezer ügyfelével kapcsolatos adatok is nyilvánosságra kerültek.

A jachtokhoz és magánrepülőgépekhez köthető hitelekről szóló, befektetőknek szóló prezentáció több olyan esetet is említett, amikor az orosz oligarchák – valószínűsíthetően Oleg Deripaszka és a Rotenberg testvérek – a korábban kivetett amerikai szankciók miatt nem tudták teljesíteni fizetési kötelezettségeiket.

A bank gondjait tetézheti, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió által kiszabott szankciókhoz Svájc is csatlakozott, igaz a rendhagyó értékpapírok eladásával a portfólióban keletkező veszteségek első 4 százalékát a termék vásárlói viselik.