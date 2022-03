Megpróbál talpra állni a magyar tőzsde szerda délelőtt a jelentős mínuszt hozó nyitás után. Az OTP-részvények árfolyama 6 százalékkal esett a kereskedés első órájában, azóta azonban fordult a kocka, érkezett némi vételi erő a bankpapír piacára, 11 órakor 2 százalék feletti pluszt mutatott az árfolyam. A bank tőkehelyzete stabil, erről a Magyar Nemzeti Bank nyilatkozott a Reutersnek.

A nap pozitív meglepetése a Richter, amelynek részvényeiért 4 százalékkal adnak többet, mint tegnap záráskor. A forinton még maradt nyomás, az euró/forint továbbra is 380 felett tartózkodik.

Az Erste elemzői kommentje szerint különösen szembetűnő az OTP gyenge teljesítménye például a Raiffeisen részvényeivel összevetve. A magyar bank papírjai kedden 60 milliárd forintos forgalommal több mint 20 százalékkal zuhantak, az osztrák rivális csak feleekkorát esett. Holott a Raiffeisen profitjának 40 százaléka érkezik Ukrajnából és Oroszországból, míg a magyar hitelintézetnél ez csupán 15 százalék. Az Erste szakértői szerint sok lehet a kényszerértékesítés az OTP-részvény piacán, több okból is: a tőkeáttételes pozíciók fedezetigénye növekszik, ez is okozhat kényszerű eladásokat, de egyes indexkövető ETF-eket is eladnak: az MSCI Emerging Markets Europe-ban a top 10-es papír közül csak az OTP és a PKO nem orosz (a top 10 többi tagja és az index összesen 67 százaléka orosz részvény, melyekkel jelenleg nem tudnak kereskedni).