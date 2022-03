Az elmúlt időszakban a fejlődő részvénypiaci index alulteljesítése volt megfigyelhető a fejlett régiókhoz képest, és egyelőre ez a tendencia az idei évben sem fordult még meg, azonban bíztató jelek már látszódnak. Az MSCI Emerging Markets Index 1 éves időtávon több, mint 13 százalékot csökkent, míg ebben az időszakban az S&P500 index közel 15 százalékot, az 50 legnagyobb európai vállalatot tartalmazó EuroStoxx50 Index pedig 4 százalékot emelkedett. A fejlődő index összetételét megnézve jól látszódik, hogy több, mint 30 százalékos a technológiai szektor kitettsége, melynek döntő többségét a távol-keleti régiós szereplők alkotják. A tajvani félvezetőgyártó TSMC, a kínai Tencent és Alibaba, valamint a dél-koreai Samsung közel 20 százalékos, valamint a kínai részvények 30 százalékos súlya az indexben nagyrészben magyarázatot is ad az elmúlt időszak gyenge teljesítményére. A kínai politikai vezetés 2021-ben az ingatlanpiac és a technológiai szektor szabályozásán is egyaránt szigorított. Ezek a lépések, kiegészülve a koronavírus elleni szigorú védekezési intézkedésekkel azt eredményezték, hogy például a Hang Seng index 25 százalékot mérséklődött.

Fotó: AFP

A fordulat jelei azonban kezdenek körvonalazódni, melyre jó példa a kínai vezetés kommunikációjában bekövetkezett változás. Az már az év elején köztudott volt, hogy – szemben az amerikai jegybank szerepét betöltő FED-el, mely az eszközvásárlási program kivezetésével párhuzamosan több lépcsőben is alapkamatot fog emelni – Kínában a gazdaság felpörgetése miatt ismét támogató monetáris (és fiskális) politikára lehet számítani, azonban az állam jelzésére, miszerint kész közbeavatkozni a piacok stabilitása érdekében jelentős emelkedéseket láthattunk a régiós tőzsdéken a múlt hét folyamán.

Mindezek fényében valószínűsíthető, hogy az elmúlt időszakban szenvedő kínai és fejlődő piaci részvények ismét hosszú távú emelkedő pályára álljanak, ehhez azonban a hatóságoknak is be kell váltaniuk ígéreteiket, melyek ismét lendületet adhatnak a gazdaság növekedéséhez.

Az iShares MSCI China ETF (MCHI US) a koronavírus okozta részvénypiaci mélypont alá esett vissza, mely erős támaszul szolgálhat egy középtávú fordulathoz, illetve a globális fejlődő piacok teljesítményét (iShares MSCI Emerging Markets ETF – EEM US) is jelentős mértékben támogathatja.