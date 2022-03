Az Standard & Poor's nemzetközi hitelminősítő negatív kilátás mellett CCC-ről egy fokozattal CC-re rontotta le Oroszország hosszú lejáratú szuverén devizaadósság-kötelezettségének az osztályzatát. A nemzeti valutában kifejezett hosszú távú besorolást is CCC-ről CC-re rontották. Ez azt jelenti, hogy valószínűsíthető az adósságok nem teljesítésének lehetősége.

Az országnak szerdán lépett életbe két eurókötvényével kapcsolatban 117,2 millió dollárnyi kamatfizetési kötelezettsége, melyekre a szükséges összeget az orosz hatóságok a JPMorgan-hez eljuttatták csütörtökön. A befektetési bank pedig tovább utalta ezt az összeget a Citigrouphoz, mely a kötvénytulajdonosok között szétosztja azt.

Fotó: Shutterstock

Mint a Financial Times összeállításából kiderül, a szerdai fizetési kötelezettség után még 30 napos határidő van annak teljesítésére, és egy-két nap csúszás békeidőben is megszokott gyakorlat. Az orosz 2043-ban lejáró dollárkötvények árfolyama a szerdai 38 centről 47 centig kúszott fel, de a háború kezdete óta a mélypont 20 centet is elérte egy dollárnyi adóssággal szemben.

Azonban miután az Ukrajna elleni invázió miatt a dollárban és euróban meglévő devizatartalékához az orosz jegybank nem fér hozzá, a további fizetési kötelezettségek teljesítése kétséges maradhat és a globális pénzügyi rendszerhez való hozzáférése is korlátozott az országnak.

Az országgal szembeni szankciók a kötvények után járó összegek fogadását is megnehezíthetik, az orosz kamatok, osztalékok és egyéb tőkejövedelmek fogadására a befektetőknek egyelőre lehetséges, ám május 25-től ehhez az amerikai pénzügyminisztérium külön engedélyére lesz szükség. Oroszország külföldi devizában fennálló adóssága mintegy 38,5 milliárd dollár.

Addig több alkalommal is felmerülhet az orosz fizetési hajlandóság, melyek közül talán az április 4-én lejáró 2 milliárd dolláros kötvénycsomag lehet kiemelkedő. A Standard and Poor's március 4-én rontotta BB pluszról az eddigi CCC-re az orosz szuverén devizaadósság-kötelezettség osztályzatát.