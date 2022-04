A vasércbányáiról ismert brazil multinacionális vállalat, a Vale mindig is a kockázatkedvelő kereskedők részvénye volt, árfolyama kis túlzással az időjárás változásaira is reagál. Elég egy rossz járványhír vagy ipari termelési adat és máris 5-10 nap eredményét nullázza le a kurzus. A vállalatot régi mulasztások következményei is terhelik. A brazíliai Brumadinhóban 2019 januárjában a Vale egyik zagytározójának gátja átszakadt, 272 ember vesztette életét. Két évvel később hét milliárd dolláros kártérítést ítéltek meg a helyreállítás költségeit fedezendő, azonban ennek teljes összege végül megközelítette a 19 milliárd dollárt.

A Brumadinho-i gátszakadás miatti kártérítés és helyreállítás együttes költsége megközelítette a 19 milliárd dollártFotó: DOUGLAS MAGNO / AFP

Most úgy látszik, egy hosszabb, még 2021 novemberében elkezdődött rali kedvez a befektetőknek. Az acélipar erősen zárta a 2021-est és kezdte a 2022-es évet a koronavírus hatására történt kapacitáskiesés csökkentével. Az alapanyagok iránti keresletet az orosz-ukrán konfliktus pedig tovább növelte. Bár a kínai lezárásokkal kapcsolatos aggodalmak hullámzóvá tették a fémek árfolyamát, a kínai ipari termelő vállalatok januárt és februárt magas profittal tudták zárni, így a vasércvásárlás ismét népszerűvé vált a spekulatív piacokon is.

A Vale nem szeretne a korábbi hibákba visszaesve kizárólag egy bevételi forrásra támaszkodni. A múlt héten szellőztették meg, hogy a brazil cég a Teslával több éves szerződést kötött arra, hogy az elektromos autógyártót (EV) nikkellel ellássa. A bányavállalat nikkelkitermelésének jelenleg 5 százalékát szállítja az elektromos járműpiacra, de ezt 30-40 százalékra szeretnék növelni. Néhány éven belül az elemzők már 500 millió dollár körüli bevételre számítanak csak az EV-nikkel üzletágból.

Korábban az olyan cégek, mint a Vale vagy a Rio Tinto – amelyek a vasérc termeléséből származó értékesítésre támaszkodnak –, szorosan kötődnek a kínai gazdasághoz, különösen a problémákkal küzdő építőiparához. Ettől eltérő pályán van a nikkel, melynek árfolyama már az ukrajnai orosz invázió előtt is emelkedett, majd az exportkorlátozásoktól való félelem és a short squeeze exponenciális pályára állította azt. A legjobb minőségű nikkelből Oroszország a globális kínálat 17 százalékát adja, így a Vale és a Tesla közös bejelentése nagy figyelmet kapott.

