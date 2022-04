Váratlanul hosszabb medvepiac köszöntött be, ez persze nem jelenti azt, hogy nem lehetnek rövid, nagyobb lendületek a kriptopiacon. A bitcoin a háború kitörése óta a 40 ezer dolláros szint körül billeg, jelentősebben elrugaszkodni március végén, április elején tudott, akkor egy rövid időre a 47 ezer dollárt is meghaladta az árfolyam.

Vidákovics Attila, a Dlabs alapítója szerint sok tényező befolyásolja a piacot, a nagy inflációs félelem elvben feltornászhatja a kriptók árfolyamát, de az ukrán háborút is jelentős árfelhajtó tényezőnek gondolták a kriptohívők, annak kitörésekor. Ugyanakkor, ha hosszabb távot vizsgálunk, a bitcoin ciklikusságából adódóan egyértelműen medvepiac lehet a jellemző irányultság.

Oroszországnak a pénzügyi szankciók közepette kiskaput jelenthet a kriptopiac, nem véletlen, hogy az ötödik uniós szankciócsomag már érint is a kriptopénztárcákat is. Ugyanakkor teljes mértékben senki sem tudja ellenőrzése alá vonni a kriptopiacot, ugyanis az anonimitás csak egy kriptotőzsdén oldódik fel, például, amikor valakinek egy platformra regisztrálva letilthatják a tárcáját, például, mert orosz. Azok a felhasználók viszont, akik privát kulcsokkal használják a kriptopiacot, teljes biztonságban vannak továbbra is.

Belengették ,hogy azokat a tárcákat is be kell jelenteni a hatóságoknak, amik nem használnak szolgáltatót, így tehát Uniós nagyvállalatok nem kockáztatnak majd, nem nyitnak ilyen tárcát, tehát az oroszokkal sem tudnak majd kereskedni, ami újabb átrendeződést hozhat a kriptopiacon.