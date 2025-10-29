Finnország több pontján napokon belül elfogyhat az üzemanyag a Teboil-hálózat kútjain. Számos töltőállomáson már most kritikusan alacsony a készlet, és egyelőre nem látszik, mikor érkezhet újabb szállítmány, így az üzemanyaghiány egy valóban sürgető probléma. Egyes helyeken a tartályok teljesen kiürülhetnek, de nem tudni, hogy előbb a benzin vagy a dízel tűnik-e el a kínálatból.

Gazdag EU-s országot talált telibe Amerika oroszok elleni szankciója: máris üzemanyaghiány fenyeget, zárnak be a benzinkutak / Fotó: Esa Hiltula

A helyzetet az váltotta ki, hogy az Egyesült Államok múlt héten szankciókat vezetett be a Teboilt tulajdonló orosz Lukoil ellen az ukrajnai háború miatt – írta a Helsingin Sanomat. A lap információi szerint a döntés nyomán több finnországi partner és logisztikai vállalat is elkezdte újraértékelni kapcsolatait a céggel.

Sok ügyfél most attól tart, hogy a Teboillal való együttműködés szankciós kockázatot jelenthet, és ezért leállíthatják a közös projekteket.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a finn Neste már nem szállít üzemanyagot a Teboilnak, így a vállalat ellátási lánca gyakorlatilag megszakadt. A Suomen Tietotoimisto (STT) korábban megerősítette, hogy a Neste döntése közvetlen következménye az amerikai korlátozásoknak. Ennek eredményeként a Teboil raktárai és kutai néhány napon belül kifogyhatnak a készletekből.

A vállalat hétfőn belső tájékoztatót tartott munkatársainak, de annak tartalma nem került nyilvánosságra. Sakari Puisto gazdasági miniszter a múlt héten felszólította a Teboil-hálózat üzemeltetőit és dolgozóit, hogy szükség esetén forduljanak a helyi önkormányzatok által biztosított munkaerőpiaci támogatáshoz.

A Savon Sanomat szerint a Siilinjärviben működő Teboil Siilinhovi már be is jelentette, hogy november 17-én bezárja kapuit – éppen azelőtt, hogy a szankciók teljes mértékben életbe lépnének.

Hasonló döntés született Kemijärviben is, ahol a Lapin Kansa szerint a Teboil-kút november 9-én zár be, vagyis két héttel a korlátozások hatályba lépése előtt.

Az állomás egyszer már bezárt 2022-ben az ukrajnai háború kitörésekor, de idén tavasszal új üzemeltetővel ismét megnyitott – most azonban ismét lehúzza a rolót.