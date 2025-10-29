Deviza
Hirtelen iszonyú költekezésbe kezdtek a nyugdíjasok Magyarországon: pár nap alatt 3 milliárd forintot hagytak ott a boltokban – de ez nem elég

Több mint 2,3 millió nyugdíjas jutott összesen több mint 70 milliárd forinthoz. Ezt az összeget a következő két hónapban el kell költeniük, különben elbukják az élelmiszer-utalványok lehetőségét. Ez persze kellemes teher, de nem csak ennek örülhetnek az idősek: egyre körvonalazódik a 14. havi nyugdíj bevezetése.
Hecker Flórián
2025.10.29, 19:06
Frissítve: 2025.10.29, 20:31

Félidőnél tartunk és az élelmiszer-utalványok több mint felét beváltották a nyugdíjasok – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.

Élelmiszer-utalványok, nyugdíjas
Élelmiszer-utalványok: iszonyú költekezésbe kezdtek a nyugdíjasok / Fotó: Csapó Balázs

Zsigó Róbert azt írta: a legfrissebb adatok szerint

37,5 milliárd forintnyi élelmiszer-utalványt vásároltak már le a nyugdíjasok.

Szerinte ebből is látszik, hogy az utalványos megoldás jól működik, hiszen egyszerűen, az ország bármely területén könnyedén fel tudják használni az idősek. „Jó látni, hogy célba ér a támogatás!” – tette hozzá.

Élelmiszer-utalványok: iszonyú költekezésbe kezdtek a nyugdíjasok

Érdemes felidézni, hogy több mint 2,3 millió nyugdíjas jutott hozzá élelmiszer-utalványhoz, összesen több mint 70 milliárd forint értékben. Október 23-áig ebből 34,5 milliárdnyit fel is használtak. Tehát október 29-én már 37,5 milliárdos költésről tudott beszámolni az államtitkár, egyúttal azt is jelenti, hogy

hat nap leforgása alatt még hárommilliárd forintot költöttek el a magyar nyugdíjasok.

Vissza van még 32,5 milliárd forint, vagyis a nyugdíjasok költekezési kedve nem hagyhat alább. A nyugdíjasok az élelmiszer-utalványokat ugyanis csak december 31-ig tudják beváltani hideg élelmiszerre

  • a kisboltokban,
  • a nagyobb élelmiszer-üzletekben,
  • a piacokon,
  • az őstermelőknél,
  • a zöldségeseknél
  • vagy akár a henteseknél.

 

Közben nem csak az élelmiszer-utalványoknak örülhetnek az idősek, hiszen egyre körvonalazódik a 14. havi nyugdíj bevezetése. Erről részletesen az alábbi cikkben számoltunk be.

Óriási hírt kaptak a nyugdíjasok a kormánytól: 8 százalékkal nőne a nyugdíj Magyarországon – már 2026-tól elindulhat a történelmi emelés
A kormány már dolgozik az ütemezésen, de feltételek nélkül nem lesz bevezetés: ehhez gazdasági erő és béke kell. A nemzetgazdasági miniszter szerint a 14. havi nyugdíj bevezetése reálértékben is emelné az idősek jövedelmét, de csak fokozatosan és fegyelmezett költségvetési keretek között valósulhat meg.

