Hirtelen iszonyú költekezésbe kezdtek a nyugdíjasok Magyarországon: pár nap alatt 3 milliárd forintot hagytak ott a boltokban – de ez nem elég
Félidőnél tartunk és az élelmiszer-utalványok több mint felét beváltották a nyugdíjasok – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.
Zsigó Róbert azt írta: a legfrissebb adatok szerint
37,5 milliárd forintnyi élelmiszer-utalványt vásároltak már le a nyugdíjasok.
Szerinte ebből is látszik, hogy az utalványos megoldás jól működik, hiszen egyszerűen, az ország bármely területén könnyedén fel tudják használni az idősek. „Jó látni, hogy célba ér a támogatás!” – tette hozzá.
Élelmiszer-utalványok: iszonyú költekezésbe kezdtek a nyugdíjasok
Érdemes felidézni, hogy több mint 2,3 millió nyugdíjas jutott hozzá élelmiszer-utalványhoz, összesen több mint 70 milliárd forint értékben. Október 23-áig ebből 34,5 milliárdnyit fel is használtak. Tehát október 29-én már 37,5 milliárdos költésről tudott beszámolni az államtitkár, egyúttal azt is jelenti, hogy
hat nap leforgása alatt még hárommilliárd forintot költöttek el a magyar nyugdíjasok.
Vissza van még 32,5 milliárd forint, vagyis a nyugdíjasok költekezési kedve nem hagyhat alább. A nyugdíjasok az élelmiszer-utalványokat ugyanis csak december 31-ig tudják beváltani hideg élelmiszerre
- a kisboltokban,
- a nagyobb élelmiszer-üzletekben,
- a piacokon,
- az őstermelőknél,
- a zöldségeseknél
- vagy akár a henteseknél.
Közben nem csak az élelmiszer-utalványoknak örülhetnek az idősek, hiszen egyre körvonalazódik a 14. havi nyugdíj bevezetése. Erről részletesen az alábbi cikkben számoltunk be.
Óriási hírt kaptak a nyugdíjasok a kormánytól: 8 százalékkal nőne a nyugdíj Magyarországon – már 2026-tól elindulhat a történelmi emelés
A kormány már dolgozik az ütemezésen, de feltételek nélkül nem lesz bevezetés: ehhez gazdasági erő és béke kell. A nemzetgazdasági miniszter szerint a 14. havi nyugdíj bevezetése reálértékben is emelné az idősek jövedelmét, de csak fokozatosan és fegyelmezett költségvetési keretek között valósulhat meg.