Hirtelen iszonyú költekezésbe kezdtek a nyugdíjasok Magyarországon: pár nap alatt 3 milliárd forintot hagytak ott a boltokban – de ez nem elég

Félidőnél tartunk és az élelmiszer-utalványok több mint felét beváltották a nyugdíjasok – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.

Élelmiszer-utalványok: iszonyú költekezésbe kezdtek a nyugdíjasok / Fotó: Csapó Balázs

Zsigó Róbert azt írta: a legfrissebb adatok szerint

37,5 milliárd forintnyi élelmiszer-utalványt vásároltak már le a nyugdíjasok.

Szerinte ebből is látszik, hogy az utalványos megoldás jól működik, hiszen egyszerűen, az ország bármely területén könnyedén fel tudják használni az idősek. „Jó látni, hogy célba ér a támogatás!” – tette hozzá.

Élelmiszer-utalványok: iszonyú költekezésbe kezdtek a nyugdíjasok

Érdemes felidézni, hogy több mint 2,3 millió nyugdíjas jutott hozzá élelmiszer-utalványhoz, összesen több mint 70 milliárd forint értékben. Október 23-áig ebből 34,5 milliárdnyit fel is használtak. Tehát október 29-én már 37,5 milliárdos költésről tudott beszámolni az államtitkár, egyúttal azt is jelenti, hogy

hat nap leforgása alatt még hárommilliárd forintot költöttek el a magyar nyugdíjasok.

Vissza van még 32,5 milliárd forint, vagyis a nyugdíjasok költekezési kedve nem hagyhat alább. A nyugdíjasok az élelmiszer-utalványokat ugyanis csak december 31-ig tudják beváltani hideg élelmiszerre

a kisboltokban,

a nagyobb élelmiszer-üzletekben,

a piacokon,

az őstermelőknél,

a zöldségeseknél

vagy akár a henteseknél.

Közben nem csak az élelmiszer-utalványoknak örülhetnek az idősek, hiszen egyre körvonalazódik a 14. havi nyugdíj bevezetése. Erről részletesen az alábbi cikkben számoltunk be.