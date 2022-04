Nincs könnyű éve idén a befektetőknek, valamennyi index hozama eddig negatív idén, Európa hetek óta alulteljesítőnek számít az amerikai piachoz képest.

Az úgynevezett „value” részvények térnyerése folytatódik, miközben a nyersanyagárak emelkedése és az inflációs számok növekedése is tetten érhető, emelkedő hozamkörnyezettel párosulva.

Ilyenkor nem könnyű egy befektető dolga, az erősödő szektorok után kapni ugyebár nem mindig kifizetődő stratégia, míg a lemaradó szektorok papírjait sokszor azért nem szokták kedvelni a befektetők, mert tartósabb gyengeséget vizionálnak. A technológiai szektor is utóbbiak közé tartozik, sokak szerint a 2009 óta tartó bikapiac sztárjai ugyan a techpapírok, de ezek már túlságosan sokat erősödtek, és inkább kezdenek elfordulni a szektortól.

A technológiai szektoron belül ugyanakkor több alszektor is található, ezek közé tartoznak az úgynevezett ABC tech-papírok is (Artifical Intelligence, Big Data, Cybersecurity). Az orosz-ukrán események hatására a biztonság értelemszerűen felértékelődött a befektetők számára is, a kiberbiztonsággal foglalkozó cégek így fókuszba kerülhetnek.

Itt ugyanakkor sok kisebb cég található, sok esetben magas értékeltséggel, és az üzleti kockázatok sem elhanyagolhatóak, emiatt egyre népszerűbbé váltak a hasonló szektorokba fektető ETF-ek, melyek diverzifikációs védelmet is adnak. Ilyen például a CIBR ETF is, ami az amerikai és az európai piacon is elérhető, és többtucat részvény található a kosárban. A Cisco, a Juniper Networks, a Splunk, vagy éppen a Crowdstrike is itt található, és viszonylag diverzifikált az alap, meglehetően alacsony, 5-6 százalék körüli egy-egy részvény súlya.

Nem csoda, hogy az alap is egyre inkább fókuszba került, a CIBR ETF árfolyama pedig már 53 dolláros értékével elérte az év eleji szinteket is, miközben a piacok továbbra is mínuszban vannak, a Nasdaq például több mint 7 százalékos visszaesést mutat. A felülteljesítés tehát már most is látható, és a korábbi 56 dolláros csúcsok irányába tart az árfolyam is, a főbb cégeket követő elemzők pedig érdemi erősödést várnak még a célárak alapján. A mostani környezetben tehát nem csak a „value” részvényekre érdemes figyelni, van még élet a technológiai szektorban is.